Как сохранить до 40% тепла в доме: надежные советы для комфортной зимы

Отопительный сезон 2022/2023 под угрозой срыва из-за ракетного террора России. Украинцам следует заблаговременно позаботиться об утеплении домов. Грамотная подготовка жилья к холодам помогает сохранить до 40% тепла в помещении и существенно экономить на обогреве.

Как уменьшить потери тепла в доме и комфортно перезимовать, рассказываем в материале Styler.

Сделайте тепловой экран

Между стеной и обогревателем или батареей установите экран, отражающий тепло. Подойдет металлизированный картон, пенофол или обычная кухонная фольга. Слой такого экрана будет направлять теплый воздух не на наружную стену, а на самое помещение.

Оклейте окна пленкой

Лучше выбирать пленку с пузырьками. Она поможет снизить теплопотерю на 50%. Также можно воспользоваться теплосберегающей пленкой "третье стекло". Ее легко монтировать с помощью фена.

Для утепления окон подходит пленка "третье стекло" (Фото: facebook.com/EnergyTon)

Устраните препятствия

Попытайтесь обустроить в помещении все так, чтобы тепло не имело помех. Если у окна стоит мебель, ее следует переместить на холодный период года. Замените длинные шторы короткими. Тогда будет максимально нагреваться воздух, а не предметы интерьера.

Уплотните окна и двери

Часто в помещении возникает сквозняк из-за того, что окна и двери неплотно прилегают. Наиболее эффективными в этом случае являются рамки-планки из пенопласта. Их следует приклеить по периметру. Если дыры слишком большие, используйте монтажную пену.

Утеплите пол

На холодный период года пол лучше застелить коврами. Это поможет сберечь тепло.

Укутайте бойлер

Для этого подойдут тёплые одеяла или куртки. Так прибор будет дольше сохранять высокую температуру воды.