Как сейчас живет Франциско Гомес - хореограф, который много лет был судьей шоу "Танцюють всі"

Франциско увлекся танцами еще в 11 лет, а в 16 сделал их своей профессией. Выбор этого пути был неслучайным, ведь его мать также была танцовщицей. В подростковом возрасте он отправился в США, где обучался у ведущих хореографов.

Поездки в Лос-Анджелес и Нью-Йорк требовали больших усилий, как финансовых, так и физических, но быстро принесли результаты: уже в 17 лет он основал собственную компанию 2XS-UK и стал ее арт-директором.

Гомес сотрудничал с самыми известными артистами мировой сцены, среди которых Мадонна, Кайли Миноуг, Шэгги и Pink, а также работал с популярными брендами. Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)

В 2005 году его талант отметили в Британии, наградив званием "Лучший новый хореограф".

В 2008 году в Украине стартовало шоу "Танцуют все!", которое стало адаптацией популярного американского формата. Британец вошел в состав жюри и оценивал выступления участников в первых четырех сезонах, а также в 6-м сезоне. Кроме того, он основал в Киеве танцевальную студию "Release Dance Complex".

В 2019 году вернулся на украинское телевидение как приглашенный судья шоу "Танцы со звездами", где вместе с Екатериной Кухар, Григорием Чапкисом и Владом Ямой оценивал выступления знаменитостей.

Франциско Гомес с коллегами на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/siscogomez)

Где сейчас Франциско Гомес

Сейчас Франциско активно строит карьеру в Великобритании и США. Летом он дебютировал в роли ведущего на музыкальной премии BMA Awards. Кроме этого, хореограф делится своим опытом и обучает молодых танцовщиков в сообществе P:SG. Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)

Что касается личной жизни, хореограф открыто говорит о своей гомосексуальности. Время от времени он публикует совместные фото с возлюбленным. Еще в 2014 году он признавался, что мечтает о собственной семье. Франциско Гомес с возлюбленным (фото: instagram.com/siscogomez)

Что говорит о войне в Украине

После многолетней работы в Украине Франциско Гомес считал ее своим вторым домом. В знак глубокой привязанности он даже сделал татуировку на украинском языке - слово "Кохаю".

В 2014 году хореограф переживал из-за российского вторжения на Донбасс и признавался, что болезненно воспринимает все новости, связанные с этими событиями. Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)

"Я не кровный украинец, но я чувствую себя украинцем. Здесь я как дома, ко мне очень хорошо относятся. Я люблю Украину, поэтому очень болезненно воспринимаю все плохие новости относительно Украины", - говорил британец.

После начала полномасштабной войны Франциско Гомес выразил свою поддержку Украине и подтвердил свою позицию. В то же время он отметил, что среди россиян есть много тех, кто хорошо относится к украинцам, и призвал к единству и взаимной поддержке.

"Мой второй дом, Украина... Я не могу поверить в то, что происходит с вашей прекрасной страной. Меня переполняет ярость, такие ненужные мероприятия. Я не могу даже представить, через что приходится проходить вам и вашим семьям. Пожалуйста, будьте очень осторожны, куда бы вы ни направились, и берегите друг друга", - писал он. Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)