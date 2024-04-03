Как сейчас выглядят главные актеры увлекательного детектива "Шерлок" (фото)

Бенедикт Камбербетч

Британский актер сыграл самого Шерлока в сериале, благодаря чему приобрел безумную популярность. В его фильмографии насчитывается большое количество ролей. Да и личную жизнь не отстает.

Сейчас у 47-летнего британского киноактера три премии Он женат на актрисе Софи Хантер, с которой воспитывает трех сыновей.

Бенедикт Камбербетч (фото: Кинориум)

Мартин Фриман

Английский актер сыграл одну из главных ролей помощника Шерлока Доктора Ватсона. Сегодня его зрители могут видеть в не менее известных фильмах. У Фримана большой список ролей. Сейчас Мартину уже 52 года, он разведен и воспитывает одного сына.

Мартин Фриман (фото: Кинориум)

Марк Гетис

Британский актер сыграл роль старшего брата Шерлока по имени Майкрофт Холмс. В его фильмографии тоже насчитывается достаточно хорошее количество сыгранных ролей. Фоловеры могут увидеть звезду "Шерлока" в таких фильмах, как: "Игра престолов", "Миссия невыполнима" и многих других. Сейчас у 57-летнего британского актера мужчина, с которым узаконил отношения в 2008 году.

Марк Гетис (фото: Кинориум)

Эндрю Скотт

Ирландский актер сыграл роль профессора Мориарти, сразу понравившегося зрителям. В 2013 году актер сделал каминг-аут по поводу своей ориентации, но он не очень любит рассказывать о своей личной жизни. Однако известно, что его партнером стал актер и сценарист Стивен Бересфорд.

Эндрю Скотт (фото: Кинориум)