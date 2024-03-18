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Как сейчас выглядят главные актеры культового боевика "Форсаж" (фото)

Кадр из фильма "Форсаж"
Автор: Юлия Любченко

С момента своего выхода в 2001 году "Форсаж" стал культовым боевиком благодаря своему непредсказуемому сюжету и актерскому составу. Но сейчас исполнители главных ролей очень изменились, но это неудивительно, ведь прошло 23 года.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать, какими стали актеры популярного боевика "Форсаж" и с удовольствием делится этим с вами.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум.

Вин Дизель

Талантливый актер исполнил главную роль в фильме "Форсаж", он сыграл Доминика Торетто и закрепил за собой образ сильного и несгибаемого мужчины. За свою карьеру Вин Дизелю удалось принять участие в съемке многих фильмов и сериалов. Например, зрители могут его знать по таким картинам, как: "Лысый Нянька", "Стражи Галактики", "Мстители" и многим другим фильмам.

Сейчас актеру 56 лет и до сих пор имеет крепкие плечи и прекрасную форму для того, чтобы играть роли с закрепленным амплуа. Известно, что американский актер женат на мексиканской модели Паломи Хименес, с которой воспитывает троих детей.

Вин Дизель (фото: Кинориум)

Мишель Родригес

В известном боевике "Форсаж" красавицы Мишель досталась роль Летти Ортис, запомнившейся зрителю надолго. Но Мишель имеет еще много хороших и ярких ролей в таких фильмах как: "Женский бой", "Аватар", "Мачете", "Обитель зла".

Сейчас женщине уже 45 лет и следует признать, что она выглядит прекрасно и является примером для многих женщин ее возраста.

Мишель Родригес (фото: Кинориум)

Пол Уокер

В "Форсаже" известный киноактер сыграл главную роль парня, по имени Брайан О'Коннор и стал более популярным, чем был до этого. За свою жизнь Полу Уокеру пришлось сыграть еще во многих картинах, например как: "Добро пожаловать в рай", "Белый плен".

Но сейчас об актере осталась только светлая память и картины, в которых он успел сыграть, ведь в 2013 году легендарной звезды не стало в возрасте 40 лет из-за серьезного ДТП во время съемки седьмой части "Форсажа".

Пол Уокер (фото: Кинориум)

Джордана Брюстер

Джордана исполнила роль девушки, по имени Мия Торетто в фильме "Форсаж", с которой она справилась невероятно успешно и талантливо. Но это не единственная успешная роль Брюстера, ее можно увидеть еще в таких картинах как: "Мистер и Миссис Смит", "Даллас", "Факультет" и другие.

Сейчас актриса вместе с мужем предпринимателем Мейсоном Морфитом воспитывает двоих детей и продолжает свою актерскую деятельность.

Джордана Брюстер (фото: Кинориум)

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