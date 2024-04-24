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Как сейчас выглядят актеры культовой мелодрамы "Из 13 в 30" (фото)

Кадр из фильма "Из 13 в 30"
Автор: Юлия Любченко

Благодаря картине "Из 13 в 30" многие из нас захотели стать 30-летними красивыми, соблазнительными и успешными женщинами. И этот возраст кажется расцветом женственности. Однако актеры, исполнившие главные роли, очень изменились.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать, как изменились главные актеры романтической истории.

Дженнифер Гарнер

Дженнифер прекрасно сыграла роль Дженни Ринк в этом фильме, ведь изобразить героиню, которая выглядит на 30, но при этом у нее ум 13-летней девочки, было нелегкой задачей.

После этого фильма актриса принимала участие в съемках разных фильмов и сериалов, таким образом, ее карьера пошла вверх. Сейчас женщина сохранила свою харизму и продолжает сниматься в проектах.

Дженнифер Гарнер (фото: Кинориум)

Марк Руффало

Помимо роли парня, бесконечно влюбленного в Дженну с самого детства, Руффало стал известен тем, что сыграл Халка в нескольких фильмах вселенной Marvel.

Конечно, после этого его карьера стала очень успешной и сейчас мужчина выглядит красиво и продолжает примерять на себя различные амплуа.

Марк Руффало (фото: Кинориум)

Джуди Грир

Джуди Грир после роли Люси Уайман смогла построить успешную кинокарьеру. Актриса кроме съемок в кино очень любит читать и делится рецензиями на книги в своих соцсетях. Она также обожает животных, поэтому выступает за ответственное отношение к ним и пропагандирует идею брать животных из приютов.

Сейчас актриса выглядит потрясающе и продолжает сниматься в разных проектах.

Джуди Грир (фото: Кинориум)

Энди Серкис

В комедии "Из 13 в 30" Серкис сыграл роль харизматичного Ричарда Ниленда. Особенно все поклонники этого фильма помнят его движения из клипа "Thriller" Майкла Джексона.

Однако в реальной жизни Энди зарабатывает своим актерским талантом. Он сыграл Голлума в трилогии "Властелин колец", также сыграл Верховного лидера Сноука в "Звездных войнах". Актер и сейчас продолжает актерскую деятельность и хорошо выглядит в свои 60.

Энди Серкис (фото: Кинориум)

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