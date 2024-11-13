Как сейчас выглядит Таюне - "тайная" жена Олега Винника (фото)

Что известно о жене Винника

Таисия Винник родилась 4 января 1974 года в городе Смела Черкасской области. Окончила Каневское училище культуры и искусств (ныне - Колледж культуры и искусств).

Позже начала работать бэк-вокалисткой Олега Винника. Потом СМИ удалось выяснить, что она также стала его законной избранницей. Поскольку Винник в прошлом неохотно комментировал тему личной жизни, об этом сообщили его односельчане. Они отметили, что Таюне на год младше Олега, и в браке у них родился сын. Парень на данный момент учится в Германии. Подобную информацию подтвердил и сам артист, давая комментарии немецкому изданию.

"Тайне - это псевдоним, во-первых. Во-вторых, это та, о которой я пою песни. Конечно, ее зовут Тая. Мама ее называла Таюне", - комментировал тему личной жизни артист.

Также он объяснял, почему не хочет для своих родных публичности:

"Я не думаю что мой сын будет счастлив, когда он пойдет в университет и его будут спрашивать наши журналисты, тыкая в лицо камеру. Он "маленький" - руку протянет и засунет камеру в одно место. Более того, уже позвонит полицаям и скажет: "Оставьте меня в покое", - говорил певец.

Таюне и Олег Винник (фото: instagram.com/taunetaisia)

Соцсети Таюне

За страницей звезды в Instagram следят почти 30 тысяч пользователей, однако в настоящее время ее блог не является активным. Крайняя публикация датируется еще февралем 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабной войны.

Кадр был сделан в Национальном дворце искусств "Украина", когда получила премию "Украинская песня года". Другие публикации Таюне также касаются ее карьеры и творческих мероприятий.

Таюне (фото: instagram.com/taunetaisia)

На странице можно найти несколько общих кадров Таюне с Винником. После начала полномасштабной войны Таисия, как и ее законный избранник, исчезла из соцсетей.

Таюне (фото: instagram.com/taunetaisia)

Как Таюне выглядит сейчас

Осенью прошлого года руководитель фан-клуба Винника Валерия Барон поделилась кадром, на котором предстала с избранницей певца.

"Грустные глаза смехом не скрыть"... Воспоминания о лете. Счастливый миг. День независимости Украины в Берлине. Имела важные дела и такая приятная и теплая встреча", - написала Валерия в подписи к снимку.

Таюне и Валерия Барон (Фото: facebook.com/baron.valeriia)

Что известно о позиции Олега Винника

После начала полномасштабной войны артист, который ранее охотно исполнял украинские песни и признавался в любви Украине, теперь демонстрирует менее активную гражданскую позицию.

В частности, в августе бывший продюсер артиста Александр Горбенко рассказывал детали о том, как исполнитель выезжал из Украины. Как заявлял Горбенко, Винник прятался под пледом в машине его жены, Нины Горбенко.

"Моя жена с дочерью, тещей и домашними животными на собственном автомобиле марки Volvo XC60 27 февраля 2022 года пересекла государственную границу Украины. На заднем сиденье автомобиля, между тещей и дочерью, под синим пледом лежало дрожащее тело Олежки.

Плед нужен был для маскировки тела, потому что взбешенная, тысячная толпа перед границей, выбивала стекло и переворачивала автомобили с мужчинами призывного возраста. За рулем была Тая, потому что моя жена отказалась нарушать закон и выполнять требования бывшего артиста", - писал продюсер в комментарии под постом Валерии Барон.

Певец во время одного из выступлений (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Также Горбенко делился, что артист якобы выгнал его семью на улицу в Берлине, и заявления о том, что певец кого-то "спасал и куда-то вывозил", по словам продюсера, не являются правдивыми. Более того, Горбенко также заявлял, что исполнитель "не написал ни одной песни" и говорит свои мысли "как сантехник из бодуна".

Напомним, что недавно Винник представил песню "Мої люди", а накануне записал видеообращение, в котором решил передать "глоток свежего воздуха" украинцам. Такой поступок не на шутку возмутил его соотечественников, и поэтому звезда получил шквал критики в сети.

Олег Винник и Александр Горбенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)