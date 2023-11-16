Как сейчас выглядит Мадонна: свежие фото 65-летней поп-звезды, которую до сих пор хотят миллионы

Мадонна несомненно является секс-символом, к тому же уже много лет она не сходит с этой дистанции, поскольку ее внешний вид просто восхищает.
О том, как выглядит сейчас Мадонна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звезды.
Певица, которой сейчас 65 лет не прекращает приятно поражать своих поклонников и мужчин во всем мире, поскольку она продолжает делать красивые и соблазнительные фото.
Женщина очень тщательно следит за собой, ей важно оставаться иконой красоты и таланта, ведь она давно взяла высокую планку.
На днях певица показала свежие фотографии, на которых она выглядит потрясающе. Артистка стройна, ухожена и просто излучает сильную женскую энергетику, это заметно даже сквозь фото.
Звезда продемонстрировала, что она следит за модными трендами и одевается очень современно. Например, на нескольких кадрах она предстала в трендовой юбке с разрезом спереди, которая была надета не модные брюки палаццо черного цвета. А также на звезде было пальто с мехом.
Как сейчас выглядит Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Этот образ показывает современность Мадонны, а локации для фото только подтверждают это. А вот дальше артистка показала еще более смелые фото в невероятных комбинезонах.
Первый из них - черный и весь усыпанный блестками и камнями.Этот образ она дополнила очками, которые тоже есть в трендах этого года. В этом комбинезоне Мадонна позировала дома и ела макарунсы.
Как сейчас выглядит Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
А вот следующий наряд не оставляет никаких шансов хейтерам Мадонны, если они есть, ведь надеть сияющий комбинезон в обтяжку с сапогами и позировать в нем на кровати - это смело. А кроме этого еще и выглядит соблазнительно.
В свои 65 звезда мирового масштаба доказывает, что возраст не играет никакой роли для женской красоты и уверенности. Она действительно является примером любви к себе для многих девушек и женщин.
Как сейчас выглядит Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Ранее мы писали о том, как 65-летняя Мадонна блеснула голой грудью на кровати.
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