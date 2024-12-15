Как сейчас выглядит Леонардо Ди Каприо - самый известный экоактивист Голливуда (фото)

Карьера Леонардо Ди Каприо

Полноценную актерскую карьеру он начал в 16 лет в начале 90-х, и уже в 2000-х получил признание публики за свои работы в широком диапазоне кино и актерское мастерство.

Звездой на весь мир Леонардо стал после выпуска хитового блокбастера "Титаник", снятого Джеймсом Кэмероном. Лента стала одной из самых кассовых в истории кинематографа, а самому Ди Каприо принесла номинацию на "Золотой глобус" и поставила его в ряд самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник" (фото: Кинорум) Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник" (фото: Кинорум)

Как сообщала база данных IMDb, актер получил более 100 наград, среди которых премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Ди Каприо шесть раз выдвигали на "Оскар". Впервые - за роль второго плана в фильме "Что угнетает Гилберта Грейпа". Далее были номинации за роли в фильмах "Авиатор", "Кровавый бриллиант", "Волк с Уолл-стрит". Однако награда досталась ему только через два года - за роль в фильме "Легенда Хью Гласса". А в 2020 году Ди Каприо номинировали на "Оскар" за главную роль в фильме "Однажды в Голливуде".

Что стало с Леонардо Ди Каприо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Экоактивизм Леонардо Ди Каприо

Знаменитость активно интересуется темой экологии и отстаивает ее интересы. В частности, Ди Каприо считает, что глобальное потепление "является экологическим вызовом номер один в мире".

В 1998 году актер создал собственный фонд, который занимается продвижением экологической осведомленности. Он поддерживает организации и компании, направленные на обеспечение жизнеспособного будущего для планеты Земля, и создал на эту тему ряд документальных лент.

По состоянию на 2018 год фонд профинансировал более 200 проектов и предоставил более 100 млн долларов поддержки. Также Ди Каприо был членом правления Всемирного фонда дикой природы и Международного фонда защиты животных. Звезда относится к числу тех, кто пользуется электрокарами.

Леонардо Ди Каприо сейчас (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

В 2020 году актер совместно с организацией выделил 12 миллионов долларов на помощь Австралии во время лесных пожаров. Кроме того, Ди Каприо поддерживает программы защиты морских экосистем, в том числе борьбу с браконьерством в океанах.

Его фонд также занимается финансированием инициатив по восстановлению популяции диких животных. Селебрити продолжает сотрудничать с ведущими экоорганизациями, такими как Greenpeace, и приглашает в экопроекты своих известных коллег, чтобы привлечь к вопросам окружающей среды еще больше внимания.

Леонардо Ди Каприо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Поддержка Украины

Появлялась информация о том, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину звезда "Титаника" пожертвовал 10 млн долларов на счет НБУ для международных пожертвований, чтобы поддержать обороноспособность нашей страны, однако она не была окончательно подтвержденной. Также сообщалось о том, что актер перевел средства детям в фонд Елены Зеленской. Эту информацию он лично подтвердил в своем блоге в Instagram.

Леонардо Ди Каприо поддерживает Украину (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Личная жизнь Леонардо Ди Каприо

Что касается личной жизни звезды, то на эту тему поклонники любят посплетничать, но актер не спешит высказываться о делах сердечных. Известно, что он имел отношения с моделями Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Камилой Марроне и другими.

В 2022 году появлялась информация о том, что Лео якобы встречается с Джиджи Хадид. Кроме того, были слухи о том, что актер состоит в отношениях с 22-летней украинской моделью Марией Береговой.

Леонардо Ди Каприо сегодня (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Соцсети Леонардо Ди Каприо

За его страницей в Instagram следят более 60 млн пользователей. В описании профиля он называет себя не только актером, но и экологом. Почти все его публикации посвящены теме природы, и лишь изредка он делится личными кадрами или снимками со съемок.

Ди Каприо - ярый экоактивист (фото: instagram.com/leonardodicaprio)