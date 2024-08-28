Как сейчас выглядит и чем занимается Лина Мицуки - бывшая участница женской поп-группы Real O (фото)

Участие в Real O

Лина Мицуки стала частью музыкальной команды в 2008 году. В числе других участниц также были Регина Тодоренко, которая предала Украину и выбрала страну-агрессор Россию; Елена Виноградова и Светлана Тарабарова.

Коллектив был основан певицей и продюсером Наталией Могилевской. Группа выступала в таком составе до 2012 года, пока артистки не начали уходить и заниматься развитием своей сольной карьеры.

Несколькими годами ранее Тарабарова делилась в соцсетях архивными снимками с участницами Real O. Она тогда отмечала, что увиделась с коллегами спустя 10 лет после последней их встречи. Такие же фото выкладывала в сеть и Мицуки.

Бывшие участницы группы Real O - Тарабарова, Виноградова, Тодоренко и Мицуки (Фото: instagram.com/lina_mitsuki)

Лина Мицуки сегодня

Из соцсетей исполнительницы можно понять, что сейчас она живет за границей. В шапке профиля она презентовала себя как певицу, автор песен и творческую душу, которая сейчас живет в Непале и работает над фильмом.

На странице звезды можно найти музыкальные видео, где она в основном исполняет англоязычные композиции. Также украинка делится кадрами с путешествий.

Лина Мицуки живет за границей (Фото: instagram.com/lina_mitsuki)

Кроме того, в блоге исполнительницы можно увидеть и общие снимки с ее избранником - украинским исполнителем, фронтменом группы SunSay и участником группы 5'Nizza Андреем Запорожцем.

Певица со своим избранником - исполнителем Андреем Запорожцем (Фото: instagram.com/lina_mitsuki)

За страницей певицы в Instagram следят около 12 тысяч пользователей.

Лина отмечала, что является исполнительницей из Украины, а в ее сохранившихся stories можно найти информацию, касающуюся войны в родной стране и помощи соотечественникам.

До полномасштабного вторжения, когда Лина жила в Украине, она выступала в родном Харькове, давая концерты в местных клубах и ресторанах.

Сейчас, как можно понять, Мицуки не оставила любимое дело и продолжает заниматься музыкальной деятельностью.