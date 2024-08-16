Как сейчас выглядит актриса Кэмерон Диас, которая в 51 во второй раз стала мамой (фото)

Карьера Кэмерон Диас

Будущая звезда родилась в Сан-Диего, штат Калифорния, в семье кубинского американца во втором поколении. Среди предков ее матери - немцы, англичане и коренные американцы.

С детства девочка хотела стать зоологом, поскольку имела дома кошек, мышей, птиц и змей.

После окончания школы, в 16 лет, начала карьеру модели, подписав контракт с модельным агентством. Уехала в Японию, где познакомились с режиссером Карло де ла Торре. Следующие несколько лет девушка посвятила себя моделингу: ездила по разным странам и работала в известных модельных агентствах.

Кэмерон начала свою карьеру с моделинга (Фото: instagram.com/camerondiaz)

В 21 год ее пригласили на главную роль в фильме "Маска" с Джимом Кэрри. Из-за отсутствия нужного актерского опыта Диас пошла на уроки актерского мастерства.

Следующие годы звезде давали роли в низкобюджетных и независимых фильмах, но впоследствии в ее кино-наследии вновь появились яркие работы, вернувшие славу и популярность.

В 2014 году, после выхода ленты "Энни", Диас внезапно заявила, что хочет сделать перерыв в актерской карьере, объяснив, что частые путешествия на съемки ее утомили.

Однако активную позицию знаменитость не оставила и занялась активизмом. Одной из первых она применила гибрид Toyota Prius и работала над продвижением кампании "Живая Земля" от американского политика Элла Гора. Диас также критиковала администрацию Джорджа Буша.

Фото из соцсетей Диас (Фото: instagram.com/camerondiaz)

В 2020 году актриса вместе со своей бизнес-партнершей Кэтрин Пауэр сообщила о запуске собственного органического бренда вина Avaline, и о своем деле Кэмерон активно говорит в соцсетях, публикуя фото с соответствующих мероприятий и просто показывая подписчикам свой продукт.

Кроме того, известная американка присоединялась к работе с ветеранами Америки, служившими в Ираке и Афганистане; выступала в роли адвоката для семей военных.

Также она является писательницей, поскольку выпустила две книги. Первая – "Книга о теле", вышедшая в 2017, вторая - "Книга о долголетии", была презентована в том же году.

Фото из соцсетей актрисы (Фото: instagram.com/camerondiaz)

Личная жизнь

С 2015 года актриса замужем за фронтменом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. В 2020 году звезда сообщила, что у них родилась дочь Реддикс.

О рождении второго ребенка 51-летняя Кэмерон рассказала в конце марта этого года.

Тогда в соцсетях она написала, что ее семья стала больше, а также оставила трогательные слова.

"Мы благословлены и рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Меддена. Он замечателен, и мы все очень рады, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он действительно очень милый. Мы благословенны и благодарны. Посылаем любовь от нашей семьи вашей", - говорилось в публикации.

Однако других подробностей знаменитость уточнять не стала: она не рассказала, когда именно родился малыш, а также не стала раскрывать, рожала сама или обращалась за помощью к суррогатной матери.

В 51 актриса стала мамой во второй раз (Фото: instagram.com/camerondiaz)

Соцсети Диас

За страницей актрисы в Instagram следят более 11 миллионов пользователей. В одном из крайних постов Диас объявила о возвращении в кино: уже этой осенью на Netflix выйдет лента, где она сыграет одну из ролей.

Фото из фильма, где снялась Диас (Фото: instagram.com/camerondiaz)

Другие посты знаменитости посвящены винному бизнесу, а также ярким подробностям ее звездно-повседневной жизни.