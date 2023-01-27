Как восполнить пробелы в знаниях школьников: омбудсмен дал советы

Какие масштабы пробелов в образовании школьников

"Всемирный банк в своем обзоре отмечает, что им приходится отказываться от масштабных инвестиций в физическую инфраструктуру Украины в пользу прямой поддержки процесса преподавания и обучения. И советует организовать школьное обучение где угодно, вроде как это сделала Южная Корея в 1951 году", - отмечает Горбачев.

Всемирный банк советует сосредоточиться на оценке потерь, поддержке и репетиторстве, чтобы обеспечить достижение минимального уровня знаний.

Там убеждены, что экономический рост Украины в среднесрочной перспективе потребует значительных инвестиций в человеческий капитал, в частности, в восстановление системы предоставления высококачественного образования.

"Навёрстывание образовательных потерь в Украине не мгновенный процесс, а требует долгосрочной работы и взаимодействия между государственными учреждениями, образовательными учреждениями и обществом", - говорит Горбачев.

По оценкам экспертов, школьники могут отставать в обучающей программе на год. Некоторые утверждают, что эти пробелы могут быть еще больше.

Как восполнить пробелы в знаниях школьников

Омбудсмен предложил стратегию измерения и компенсации образовательных потерь на уровне общины и/учреждения. В частности, советует отметить:

по каким предметам планируется организовать компенсацию образовательных потерь и в каких классах, в какой срок;

формат и сроки проведения образовательных измерений по отдельным предметам;

форматы сотрудничества с родителями по компенсации потерь;

ориентировочное количество часов по каждому предмету, необходимое для компенсации знаний;

форматы обучения - факультативы, курс по выбору, пришкольный лагерь и т.п.;

каких учителей планируют привлечь;

когда планируют компенсировать потери;

формы привлечения учащихся: обучение в классах, группах и т.п.;

мониторинг результативности и корректировки программы.

Однако сначала нужно определить уровень опорных знаний у школьников. Для этого можно воспользоваться диагностическими тестами по математике и украинскому языку для школьников 5, 7 и 9 классов, которые размещены на сайте Всеукраинской школы онлайн.

Для проверки знаний по другим предметам необходимо создать карту опорных знаний по каждому предмету. В ней необходимо указать главные знания по каждой дисциплине за определенный класс. Туда должны войти самые главные темы (правила, формулы и т.п.) для каждого класса по определенному учебному предмету.

Какие варианты компенсации знаний предлагает омбудсмен

Служба образовательного омбудсмена проанализировала разработки отдельных стран, а также соответствующую программу ЮНЕСКО, разработанную для преодоления пробелов в знаниях через пандемию.

Горбачев предлагает применить программу корректировки продолжительности учебного года. Продолжительность 2022/20223 учебного года была установлена в период с 1 сентября по 30 июня, то есть 175 дней. Такая длительность была еще до войны, но в июне школьники фактически не учились.

Во время такого обучения школьников можно разделить не на классы, а на группы - в зависимости от уровня знаний и уровня образовательных потерь, которые должны показать измерения.

Образовательный процесс может происходить в форме пришкольного лагеря или обучения по отдельным предметам. В дополнительной оплате из бюджета такая программа не нуждается.

Также учебные заведения могут воспользоваться программами восполнение образовательных потерь и коррекционными программами. Первые - это краткосрочные программы, позволяющие учащимся наверстать материал благодаря повторному доступу к нему параллельно с привычным обучением.

Коррекционные программы ориентированы на учащихся, которые испытывают трудности в обучении. В школе их реализуют по сжатому учебному плану одновременно с обычными занятиями. Это могут быть:

индивидуальные дополнительные занятия с учителем,

выделение группы учащихся, нуждающихся в помощи.

Такие программы можно внедрить в виде факультатива, курса по выбору или индивидуальных занятий. Но есть проблема с оплатой работы учителей. В 2023 году объем субвенции определили без учета дополнительных часов учебного плана на отдельные предметы. Оплату за такое обучение могут осуществлять только за счет местного самоуправления или за счет экономии образовательной субвенции", - объяснил образовательный омбудсмен.

Альтернативой могут быть негосударственные программы от общественных организаций. Это, в частности:

Проект "Образовательный суп" - это бесплатные онлайн-занятия с учетом школьной программы для детей 5-10 классов. В этом году проект фокусируется на двух предметах - математика и украинский язык.

В 2023 будет проходить три волны набора: февраль-март, март-апрель, май-июнь. Информацию о наборе можно найти в соцсетях ОО "Научай для Украины". Больше деталей в регистрационной форме по ссылке.

Проект "Остаемся с Украиной" от ОО "Смарт освіта" дает возможность школьникам 5-11 классов, которые находятся за границей, сохранять связь с Украиной и ее системой образования.

С ним дети имеют возможность изучать украинский язык, литературу и историю Украины. Бесплатные онлайн-занятия проходят вечером в будние дни и в субботу.

Чтобы присоединиться к занятиям, родители должны заполнить соответствующую форму по ссылке.

"Catch up-классы" в Житомирской области при поддержке ЮНИСЕФ - эта программа предоставляет возможности для обучения и развития детей, имеющих ограниченный доступ к образованию.

В области сейчас 419 учителей дополнительно занимаются с детьми в таких catch up-классах, чтобы помочь им наверстать пропущенный учебный материал. Проводят занятия по математике, украинскому языку. Также есть психологи, оказывающие помощь детям.

Родители могут оставить заявку, чтобы записать ребенка в эту программу.