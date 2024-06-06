Как заказать ноутбук из США и сколько он будет стоить: инструкция для украинцев

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Почему стоит заказать ноутбук из США

Заказывать ноутбуки из США просто и выгодно. Украинские покупатели уверенно осваивают зарубежные торговые площадки. Их привлекает ассортимент, качество и стоимость продукции из-за океана. На американских сайтах можно найти и приобрести вещи, аксессуары, гаджеты и технику по значительно более низкой цене, чем в украинских магазинах, где такие товары позиционируются как "люкс".

Вы спросите: зачем покупать ноутбук из США, если их и в наших магазинах полно? Те, кто так считает, просто не видели ассортимент, например, американского Amazon. В этом онлайн-гипермаркете выбор не просто велик, а огромен и регулярно обновляется.

Интернет позволяет спокойно и вдумчиво прогуляться по разным сайтам, сравнить модели и цены, найти продавцов, предлагающих дополнительные бонусы - в виде бесплатной доставки по США, увеличенной гарантии, аксессуаров, не входящих в базовую комплектацию.

Незнание языка не проблема: множество удобных онлайн-переводчиков и браузеры с соответствующей функцией позволяют пользователям чувствовать себя уверенно.

Выберите интернет-магазин

Amazon

Amazon - это крупнейший интернет-ритейлер в мире, предлагающий широкий ассортимент товаров, включая электронику, книги, одежду и многое другое. Основанный Джеффом Безосом в 1994 году, Amazon также известен своими облачными сервисами AWS, стриминговой платформой Prime Video и разработкой умных устройств, таких как Alexa.

Компания славится удобным интерфейсом, быстрой доставкой и обширной сетью складов по всему миру, что позволяет ей обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов.

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Newegg

Newegg - это крупный онлайн-ритейлер, специализирующийся на продаже электроники и компьютерных комплектующих. Основанный в 2001 году, Newegg предлагает широкий ассортимент товаров, включая компьютеры, комплектующие, периферию, бытовую технику и гаджеты.

Компания известна конкурентоспособными ценами, частыми скидками и акциями, а также высоким уровнем обслуживания клиентов. Newegg привлекает как обычных потребителей, так и профессионалов, нуждающихся в специализированном оборудовании и компонентах.

Newegg (фото: PCMag)

B&H Photo Video

B&H Photo Video - крупный американский ритейлер, специализирующийся на продаже фототехники, видеокамер, аудиооборудования и электроники. Основанная в 1973 году, компания предлагает широкий ассортимент товаров для фотографов, видеографов и профессионалов в области аудиовизуальной техники.

B&H известна своим обширным выбором, конкурентоспособными ценами и высоким уровнем обслуживания клиентов, как в интернет-магазине, так и в розничном магазине в Нью-Йорке.

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eBay

eBay - это крупнейшая в мире онлайн-платформа для торговли товарами и услугами. Основанная в 1995 году, eBay позволяет пользователям покупать и продавать различные товары, от электроники и моды до автомобилей и коллекционных предметов.

Платформа известна аукционной моделью продажи, где продавцы могут ставить товары на аукцион или продавать их по фиксированной цене. eBay также предоставляет услуги защиты покупателей и продавцов, а также поддерживает международные торговые операции, обеспечивая широкий доступ к разнообразному ассортименту товаров по всему миру.

eBay (фото: eBaymag)

Что нужно сделать перед выбором ноутбука

Сравнение цен

Не ленитесь сравнивать цены на выбранную вами модель ноутбука в разных магазинах. Это поможет вам найти наиболее выгодное предложение и сэкономить деньги.

Отзывы

Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с отзывами других покупателей о магазине и о конкретных моделях ноутбуков, которые вас интересуют. Отзывы помогут вам сделать правильный выбор и избежать разочарований.

Условия доставки и возврата

Убедитесь, что выбранный вами магазин осуществляет доставку в Украину. Также внимательно ознакомьтесь с условиями возврата товара, чтобы быть уверенным, что вы сможете вернуть ноутбук, если он вам не подойдет.

Как выбрать ноутбук

Бюджет

Определите сумму, которую вы готовы потратить на покупку ноутбука. Это поможет вам сузить круг поиска и не тратить время на модели, которые вам не по карману.

Характеристики

Решите, какие характеристики для вас наиболее важны. К ним могут относиться: процессор, оперативная память, видеокарта, экран, вес.

Отзывы

Перед покупкой обязательно читайте отзывы о выбранных вами моделях ноутбуков.

Сравнение цен

Сравните цены на выбранную вами модель в разных магазинах, чтобы найти наиболее выгодное предложение.

Как оформить заказ

Создайте учетную запись в выбранном вами магазине, чтобы иметь доступ к истории заказов, отслеживать их статус и получать персональные предложения. Найдите на сайте магазина модель ноутбука, которая вам подходит, добавьте ее в корзину и перейдите к оформлению заказа.

Затем введите свой адрес в Украине или адрес вашего посредника, чтобы получить ноутбук как можно быстрее. Выберите удобный для вас способ оплаты: банковская карта, PayPal или другие доступные варианты.

Проверьте всю информацию о вашем заказе (модель ноутбука, адрес доставки, способ оплаты, сумма) и подтвердите его. После подтверждения заказа и оплаты вы получите электронное письмо с подтверждением. Ожидайте доставку ноутбука в течение указанного срока.

Как происходит процесс доставки

Срок доставки может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель. Также вам будет предоставлен номер отслеживания, с помощью которого вы сможете отслеживать движение вашего заказа. Не забывайте, что при получении заказа вам может потребоваться уплатить таможенные пошлины и НДС.

Новая Почта и ее доставка

"Новая Почта Глобал" организует доставку ноутбуков и других товаров даже из магазинов, которые не отправляют заказы за границу. Сервис NP Shopping предлагает воспользоваться промежуточным складом в США. При оформлении покупки пользователь указывает американский адрес для доставки. Затем осуществляется доставка ноутбука из США в Украину.

Любой украинец, зарегистрировавшись на сайте NP Shopping, может получить адрес склада в США. Процесс простой, понятный и занимает всего минуту. На сайте размещен список доверенных интернет-ресурсов со ссылками на их официальные страницы. Украинские покупатели могут делать заказы не только на этих площадках, но и на любых других онлайн-ресурсах, включая частных продавцов.

Следует учитывать, что пересылка товара стоимостью свыше 100 евро облагается налогом. НДС составляет 20 процентов от суммы превышения. Если покупка стоит более 150 евро, необходимо уплатить НДС и ввозную пошлину (10 процентов от суммы превышения).

Как вернуть товар в случае проблем

Условия возврата

Ознакомьтесь со сроками возврата товара в выбранном вами магазине. Как правило, на возврат товара дается от 14 до 30 дней с момента покупки. Убедитесь, что вы можете вернуть товар по выбранной вами причине. Товар также должен быть в оригинальной упаковке и нормальном состоянии.

Не забудьте сохранить все документы, подтверждающие покупку (чек, квитанция).

Возврат средств

Отправьте товар по указанному адресу

После получения товара магазином вам будут возвращены деньги в течение 7-14 дней

Деньги будут возвращены тем же способом, которым вы оплатили покупку

Сколько стоит заказать ноутбук из США

Стоимость самого ноутбука

Цены на ноутбуки в США могут быть значительно ниже, чем в Украине, разница в цене может составлять от 20 до 50 процентов. Наиболее выгодные предложения можно найти на распродажах и в аутлетах.

Стоимость доставки

Стоимость доставки зависит от выбранного магазина, страны назначения и веса посылки:

50-100 долларов (экспресс-доставка)

20-50 долларов (стандартная доставка)

10-20 долларов (морская доставка)

Некоторые магазины предлагают бесплатную доставку при заказе на определенную сумму.

Таможенные пошлины и НДС

При ввозе ноутбука в Украину вам может потребоваться уплатить таможенные пошлины и НДС:

Таможенные пошлины - это налог, который взимается с товаров, импортируемых в Украину.

НДС - это налог на добавленную стоимость, который также взимается с товаров, импортируемых в Украину.

Размер таможенных пошлин и НДС зависит от стоимости ноутбука, страны происхождения и других факторов.

В среднем, заказать ноутбук из США в Украину можно за 800-1500 долларов.