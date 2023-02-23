Как оставаться на позитиве в самые трудные минуты: советы психологов

Для каждого понятия "счастье" - это нечто относительное и индивидуальное. Однако время от времени может случаться так, что это окрыленное ощущение куда-то исчезает, а появляются навязчивые мысли и тревожность.

Живите тем, что есть сейчас

Многие люди живут прошлым или будущим, не наблюдая за происходящим прямо сейчас. Это ошибочно. От того, как проживаете настоящее, может зависеть ваше будущее. Научитесь наслаждаться этими мгновениями и будьте благодарны за них.

Смените свой распорядок дня

Если вы чувствуете усталость или скуку от ежедневной рутины, измените ее. Одни и те же действия в одинаковой последовательности действительно могут надоедать, что рано или поздно приведет к выгоранию. Попытайтесь разбавить рутину новыми делами или просто измените их последовательность.

Удовлетворяйте внутреннего ребенка

Известно, что внутри каждого взрослого живет ребенок. Но какой он был в детстве. У этого другого "я" есть свои потребности, которые не следует игнорировать. В любом возрасте у ребенка должна быть возможность развлекаться. Оставьте место для той части себя, которая ищет безмятежности, смеха и легкости.

Высвобождайте свои эмоции

Специалисты не советуют скрывать свои эмоции, потому что они должны быть реализованы. Ученые доказали, что сдержанные люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако будьте осторожны с эмоциональностью: иногда повышенный градус может навредить.

Мечтайте и планируйте

Построение планов позволяет человеку отвлечься от других тревожащих его мыслей. Если у человека будут желания, это будет давать ему силы жить и искать выход из любого затруднительного положения. Но не забывайте, что гораздо приятнее не просто мечтать, а воплощать мечты их в жизнь.