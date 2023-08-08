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Как влюбить в себя мужчину: женские хитрости и советы

Как влюбить в себя мужчину (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Некоторым женщинам очень легко удается влюблять мужчин. Они могут и не быть супермоделями, однако будто обладают магией, из-за которой представители противоположного пола сходят с ума.

О том, как влюбить в себя мужчину - читайте в материале Styler.

Флиртуйте

Не бойтесь первыми начать флиртовать. Главное - не переборщить с этим и не смутить партнера. Прикоснитесь к мужчине, как будто случайно на уровне рук или плеча, установите зрительный контакт. И пусть он думает, что сам заинтересовался вами, а не вы им.

Будьте загадочной

Мужчины любят примерить на себя образ загадочного и таинственного незнакомца. Воспользуйтесь и вы этим приемом - мужчин это притягивает, как магнитом.

Поощряйте его рассказывать о своих интересах, хобби и увлечениях. При этом о себе говорите немного и поверхностно. В какой-то момент он поймет, что почти ничего не знает о вас.

А когда мужчина очень заинтересован, вспомните, что вам срочно нужно уйти. Это просто сведет его с ума.

Проявляйте интерес

Чтобы влюбить в себя мужчину, искренне проявляйте интерес к нему, спрашивайте его мнения, советы. Советуйтесь с ним по каким-то вопросам, постарайтесь показать любимому, что его решение важны, от которых многое зависит. Это придаст мужчине чувство ценности и уверенности.

Делайте комплименты

Комплименты любят не только женщины, но и мужчины тоже. Оцените его хороший вкус в одежде, чувство юмора, интеллект и т. д. Очень важно, чтобы эти слова звучали искренне и не вызывали никаких сомнений.

Обращайтесь за помощью

Никогда не стесняйтесь обращаться за помощью к мужчине. Если вы ему нравитесь, он и сам будет рад сделать для вас что-нибудь. Попросите его, например, сходить купить что-то или просто приготовить кофе. Потенциальный партнер будет думать, что он нужен, ценен для вас, поэтому и обязательно влюбится.

Раньше мы писали о том, как понять, что вы в отношениях с "нарциссом".

Также читайте, какие фразы нельзя говорить мужчине, иначе отношениям придет конец.

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