Как влюбить в себя мужчину: женские хитрости и советы

Флиртуйте

Не бойтесь первыми начать флиртовать. Главное - не переборщить с этим и не смутить партнера. Прикоснитесь к мужчине, как будто случайно на уровне рук или плеча, установите зрительный контакт. И пусть он думает, что сам заинтересовался вами, а не вы им.

Будьте загадочной

Мужчины любят примерить на себя образ загадочного и таинственного незнакомца. Воспользуйтесь и вы этим приемом - мужчин это притягивает, как магнитом.

Поощряйте его рассказывать о своих интересах, хобби и увлечениях. При этом о себе говорите немного и поверхностно. В какой-то момент он поймет, что почти ничего не знает о вас.

А когда мужчина очень заинтересован, вспомните, что вам срочно нужно уйти. Это просто сведет его с ума.

Проявляйте интерес

Чтобы влюбить в себя мужчину, искренне проявляйте интерес к нему, спрашивайте его мнения, советы. Советуйтесь с ним по каким-то вопросам, постарайтесь показать любимому, что его решение важны, от которых многое зависит. Это придаст мужчине чувство ценности и уверенности.

Делайте комплименты

Комплименты любят не только женщины, но и мужчины тоже. Оцените его хороший вкус в одежде, чувство юмора, интеллект и т. д. Очень важно, чтобы эти слова звучали искренне и не вызывали никаких сомнений.

Обращайтесь за помощью

Никогда не стесняйтесь обращаться за помощью к мужчине. Если вы ему нравитесь, он и сам будет рад сделать для вас что-нибудь. Попросите его, например, сходить купить что-то или просто приготовить кофе. Потенциальный партнер будет думать, что он нужен, ценен для вас, поэтому и обязательно влюбится.