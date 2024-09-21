Как призвать удачу на новоселье: 6 необычных способов, о которых мало кто знает

Рассыпьте рис или монеты в новом доме

По поверью, рис следует рассыпать у порога, когда заходите в новый дом. Языческие предрассудки убеждают, что рассыпанный рис принесет изобилие в вашу семью и под крышей вашего дома никто не будет голоден.

Монетки же будут символизировать удачу и богатство. Поэтому обязательно запаситесь мелкими деньгами для переезда и разложите их по полу в гостиной.

Рассыпанный рис принесет изобилие (фото: Freepik)

Не забирайте старую метлу или швабру

Этот инвентарь вы использовали для уборки старого дома, потому в новом этого делать не надо. Существует мнение, что старые метлы или швабра будут нести плохую энергию и мусор из вашего предыдущего дома.

Поэтому, чтобы призвать удачу на новоселье, приобретите новый инвентарь для уборки. Он будет чист и будет выметать из вашего дома все проблемы.

Позвоните в колокольчик

Вам нужен именно колокольчик, ведь дверной звонок не подходит для призыва удачи.

Считается, что звук колоколов способен очищать пространство от злых духов и создавать новую положительную энергетику. Поэтому приобретите себе небольшой колокольчик и пройдите с ним по комнатам своего нового дома.

Посыпьте порог входной двери солью

Наши предки считали, что соль не позволит ведьмам или нечисти зайти в ваш новый дом. Однако времена немного изменились, а потому защита от ведьм начала терять актуальность. Хотя совет с солью не устарел.

На новоселье по-прежнему традиционно посыпают порог входной двери солью. Символизирует этот ритуал сотворения энергетического купола, который будет сохранять все положительное в вашем доме и не будет пускать к нему негатив.

Заходите с правой ноги и с хлебом

Считается, что вы пригласите в новый дом удачу, когда в первый раз переступите порог правой ногой. К тому же, такое действие еще и призывает положительную энергетику.

А хлеб всегда хороший знак. Поэтому обязательно принесите его в новый дом для обеспечения удачи, благополучия и достатка.

Хлеб принесет удачу в ваш дом (фото: Freepik)

Покрасьте крыльцо синим цветом

Синий цвет символизирует воду. С давних времен люди убеждены, что магическая сила воды не позволяет пройти духам. Однако все время обливать водой дом - бессмысленная идея.

Чтобы все же оградить дом от негатива, покрасьте крыльцо синим цветом. Считается, что эта защита будет работать против духов так же надежно, как вода.