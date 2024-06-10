Как защитить зубы от повреждения эмали: эксперт назвал единственное правило

Что нужно делать после обеда и перед сном, чтобы получить лучшие результаты для своих зубов

Главное правило для сохранения эмали зубов - это не чистить зубы сразу после еды. Подождите 30 минут и тогда уже делайте гигиену полости рта.

Эксперт также предупредила людей, что после этого "нельзя перекусывать", потому что, очевидно, это снова смягчит эмаль.

Что такое эмаль зубов?

Эмаль - это жесткий, блестящий, белый внешний слой ваших зубов, покрывающий подчиненные ткани.

Это самое твердое вещество в человеческом теле - даже крепче кости - и почти полностью состоит из минералов. Эти минералы придают эмали прочности, поэтому она может оградить ваши зубы от повреждений и сохранить их яркий, белый и здоровый вид.

Однако, несмотря на это, она все равно нуждается в уходе, поскольку на каждом зубе есть только тонкий слой. Эрозия эмали подвергает внутренние слои ваших зубов открытому воздуху, пище и напиткам, которые вы потребляете, делая их более уязвимыми к кариесу.