Как защитить зубы от повреждения эмали: эксперт назвал единственное правило

Все мы знаем, как важно ухаживать за зубами. Чистка зубов дважды в день, частое использование жидкости для полоскания рта и регулярное использование зубной нити - все это действительно важные шаги в вашей гигиене полости рта. Но не все знают, как лучше защитить нашу эмаль.
Что нужно для этого сделать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok эксперта Мадам Свит.
Главное правило для сохранения эмали зубов - это не чистить зубы сразу после еды. Подождите 30 минут и тогда уже делайте гигиену полости рта.
Эксперт также предупредила людей, что после этого "нельзя перекусывать", потому что, очевидно, это снова смягчит эмаль.
Эмаль - это жесткий, блестящий, белый внешний слой ваших зубов, покрывающий подчиненные ткани.
Это самое твердое вещество в человеческом теле - даже крепче кости - и почти полностью состоит из минералов. Эти минералы придают эмали прочности, поэтому она может оградить ваши зубы от повреждений и сохранить их яркий, белый и здоровый вид.
Однако, несмотря на это, она все равно нуждается в уходе, поскольку на каждом зубе есть только тонкий слой. Эрозия эмали подвергает внутренние слои ваших зубов открытому воздуху, пище и напиткам, которые вы потребляете, делая их более уязвимыми к кариесу.
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