Как защитить свой ПК от угроз при подключении к Wi-Fi: простые лайфхаки

Измените свой сетевой профиль

Публичный профиль изолирует ваше устройство от других устройств в сети, снижая риск того, что хакеры могут скомпрометировать ваше соединение. С другой стороны, частный профиль делает ваше устройство видимым, позволяя обмениваться данными с другими пользователями.

Обмен данными может быть полезным для домашних сетей, где вы доверяете всем подключенным пользователям, но также увеличивает уязвимость, позволяя другим пользователям отправлять и получать данные с вашего устройства.

Из-за уязвимостей, которые он создает, частный профиль следует использовать только в безопасных домашних сетях, а для подключения к ненадежным сетям в общественных местах, таких как кафе или аэропорты, лучше переключаться на публичный профиль.

Чтобы изменить профиль сети, перейдите в "Настройки", “Сеть и Интернет”, “Wi-Fi” и нажмите “Управление известными сетями”. Выберите сеть, к которой вы подключены, и нажмите на желаемый профиль.

Измените свой сетевой профиль (фото: MakeUseOf)

Отключение автоматических подключений к открытым сетям

Windows автоматически подключается к ранее использованным Wi-Fi сетям, когда они находятся в пределах досягаемости. Хотя это удобно, это также может быть серьезной угрозой безопасности.

Вы можете непреднамеренно подключиться к публичной сети, которую использовали ранее, и она может быть уже небезопасной. Для повышения безопасности следует отключить автоматическое подключение к старым сетям и забывать публичные сети после их использования.

Чтобы остановить автоматические подключения, щелкните на значок Wi-Fi в системном трее и выберите сеть. Затем снимите галочку с опции "Подключаться автоматически".

Чтобы забыть сохраненную Wi-Fi сеть, откройте "Настройки", “Сеть и Интернет”, “Wi-Fi” и “Управление известными сетями". Найдите сеть, которую хотите удалить, и нажмите "Забыть".

Отключение автоматических подключений к открытым сетям (фото: MakeUseOf)

Включение случайных аппаратных адресов

Когда ваш компьютер ищет Wi-Fi сети, он передает уникальный аппаратный (MAC) адрес, связанный с вашим устройством. Киберпреступники могут использовать эту информацию для отслеживания вашего местоположения.

Чтобы защитить вашу конфиденциальность, включите случайные аппаратные адреса. Это генерирует новый MAC-адрес каждый раз, когда вы подключаетесь к сети.

Чтобы включить случайные аппаратные адреса для всех сетей, откройте "Настройки", “Сеть и Интернет”, “Wi-Fi”. Затем включите опцию "Случайные аппаратные адреса".

Чтобы включить случайные аппаратные адреса для конкретной сети, перейдите в "Управление известными сетями", выберите нужную сеть и установите опцию "Случайный аппаратный адрес" в положение "Вкл".

Включение случайных аппаратных адресов (фото: MakeUseOf)

Установите автоматические настройки IP-сети (DHCP)

Вы можете назначить IP-адрес для вашего устройства двумя способами: автоматически (через DHCP) или вручную (с использованием статического IP).

С помощью DHCP ваш маршрутизатор или сеть назначают IP-адрес вашему устройству каждый раз, когда оно подключается к сети. Это иногда называется динамическим IP. В свою очередь, вручную назначенный (статический) IP-адрес позволяет задать фиксированный IP для вашего устройства.

DHCP повышает безопасность, периодически меняя IP-адрес, что делает его идеальным для использования в публичных или ненадежных сетях.

Чтобы включить динамический IP-адрес, выполните следующие шаги:

Перейдите в "Настройки, “Сеть и Интернет" и "Wi-Fi”

Нажмите на для активного подключения, затем прокрутите до раздела "Назначение IP".

Нажмите "Изменить", выберите "Автоматически (DHCP)" в меню и сохраните изменения

Установление автоматической настройки IP-сети (DHCP) (фото: MakeUseOf)

Измените протокол шифрования

Для того чтобы ваши данные оставались защищенными от несанкционированного доступа, ваша Wi-Fi сеть должна использовать современные стандарты шифрования, желательно WPA3 или хотя бы WPA2.

Хотя настройки шифрования управляются через интерфейс вашего маршрутизатора, Windows позволяет легко проверить, какой протокол шифрования использует ваша сеть.

Как проверить протокол безопасности:

Перейдите в "Настройки”, “Сеть и Интернет”, “Wi-Fi”

Откройте ваше подключенное сетевое соединение и посмотрите протокол, указанный рядом с типом безопасности

Если ваша сеть использует устаревший протокол шифрования, вам следует обновить настройки:

Откройте веб-браузер и введите IP-адрес вашего маршрутизатора в строку адреса

Войдите, используя административные учетные данные вашего маршрутизатора

Перейдите в раздел "Беспроводные настройки" или "Настройки Wi-Fi"

Найдите опцию шифрования и выберите самый сильный доступный протокол, например WPA3 или WPA2

Это важные шаги, которые нужно выполнить для защиты вашего Wi-Fi соединения. Также убедитесь, что ваша сеть защищена сильным и трудным для угадывания паролем, и избегайте передачи пароля посторонним.

Многие маршрутизаторы позволяют создать гостевую сеть для посетителей, что помогает поддерживать безопасность вашего подключения.

Изменение протокол шифрования (фото: MakeUseOf)