Как защитить помидоры на огороде от вредителей и болезни: простое копеечное средство

Полезна ли пищевая сода для растений?

Без регулярного ухода плантации могут легко подвергнуться воздействию паразитов, грибковых заболеваний или даже плесени. Пищевая сода - отличное противогрибковое средство, помогающее защитить растения от этих болезней.

Зачем класть соду возле томатов?

В частности, для ваших томатов пищевая сода может действовать как средство от вредителей, помогая снизить кислотность почвы благодаря ее щелочной природе. Этот порошок также способен уничтожать паразитирующих насекомых. Поэтому вы можете разложить его у подножия томатных растений.

Как использовать пищевую соду для ухода за помидорами в саду

Сода может отлично защитить томаты от тли.

В пульверизаторе смешайте 1 стакан воды, 1 чайную ложку пищевой соды, 1 чайную ложку оливкового масла;

Встряхните, чтобы все смешать;

Распылите жидкость на растения помидоров и повторите операцию через несколько дней.

Пищевая сода считается фунгицидом и одним из лучших природных средств от насекомых.

Мучнистая роса – еще одна проблема, которой подвержены томатные культуры. Это грибковое заболевание, которое характеризуется образованием пятен, которые становятся белыми и имеют "пыльную" текстуру на стеблях и поверхности листьев.

Хотя эти следы плесени не катастрофа, они могут помешать росту томатов. Кроме того, покров мучнистой росы блокирует явление фотосинтеза, что важно для роста растений. Растения также становятся более восприимчивыми к болезням и могут потерять свои листья, если им не будет оказано надлежащее лечение. Сода отлично борется с мучнистой росой!

Как сделать раствор: