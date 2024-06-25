Как не заблудиться в Карпатах: обязательно запомните эти правила

1. Не ходите в горы в одиночку, особенно, если у вас мало или совсем нет опыта. Это очень опасно. Иногда шанс выжить одному в горах составляет 50 на 50.

2. Перед походом в горы с друзьями нужно тщательно проверить здоровье, чтобы ни у кого из ваших спутников не было проблем с артериальным давлением, сердцем, сахарным диабетом. В любом случае - имейте с собой медицинскую аптечку с самыми необходимыми медикаментами.

3. Если у вас нет опыта или он мал - закажите себе профессионального гида, который не только безопасно проведет вас по самому интересному маршруту, но и расскажет обо всем и поможет в критической ситуации.

4. Не совмещайте пикники, шашлыки, спиртное с походами в горы. Лучше всего - пикник устройте себе прямо в живописной местности, где поблизости есть цивилизация.

5. Тщательно планируйте свой маршрут, хорошо изучите карту и различные спуски и подъемы. Выбирайте маршрут в соответствии со своим уровнем. Тщательно подбирайте туристическое снаряжение. Не пытайтесь сразу увидеть все и сразу.

6. Обязательно купите топографические карты 1:50 000 и компас.

7. Всегда проверяйте погоду перед выходом на маршрут! Делайте это с утра, когда карты уже обновлены. Также проверяйте, какая погода будет в том или ином районе, где пролегает ваш маршрут.

8. Ходите только по туристическим тропам, не ищите себе приключений в дебрях, потому что там вы можете встретить медведицу, дикого кабана и других животных. Старайтесь не заходить туда, куда редко ступает нога человека. Есть риск попасть в капканы или сельца.

9. Не пытайтесь пройти заросли жереха без четкой тропы и не углубляйтесь в них более 5-10 метров.

10. На горных тропах внимательно смотрите под ноги, особенно во время или после дождя - чтобы не наступить на змею, которых в горах много.

11. Если в горах вас застала непогода - немедленно начинайте спускаться вниз. Почувствовав приближение грозы - уходите в долину подальше от металлических предметов.

12. Не пытайтесь залезть на скалы и каменные глыбы без страховки.

13. Не устраивайте ночлег высоко в горах (на вершинах, в верхних цирках) - в экстренной ситуации вы оттуда не сможете быстро спуститься.

14. Обязательно сохраните контактные телефоны горных поисково-спасательных подразделений того района, где вы будете путешествовать. Запишите даже домашние телефоны спасателей.

15. Перед выходом в поход - оставьте информацию о своем маршруте, номера телефонов, предупредите, какой состав группы.

16. Не паникуйте. Если вы заблудились, то не начинайте бежать и паниковать - это увеличит ваши шансы сбиться окончательно с маршрута.

17. Научитесь ориентироваться по природе - вершинам, рекам, озерам, дорогам и другому. Есть определенные инструкции о том, как ориентироваться по солнцу, по деревьям, по животным, птицам и насекомым.

18. Зарядите телефоны и обязательно возьмите запасную батарею или мощный павербанк.

19. Не пытайтесь передвигаться в темноте по незнакомой местности. Лучше заночевать и продолжить путь рано утром.

20. Заранее изучите расположение по вашему маршруту домиков лесников и охотников, где можно переждать непогоду или переночевать.