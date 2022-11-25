Как обеспечить Wi-Fi дома без света: пошаговая инструкция

Украинцы уже знают, что при отключениях света исчезает и мобильный интернет и обычно Wi-Fi. Однако находиться без связи с внешним миром длительно может быть крайне сложно.
К тому же многие работают или учатся дистанционно, поэтому наличие Wi-Fi просто обязательно.
Эксперты Rozetka рассказали, как можно обеспечить Wi-Fi даже не имея света.
Этот вариант не требует больших усилий и всегда доступен при наличии, конечно, связи и гигабайтов. Однако обратите внимание, что телефон будет быстро истощаться и греться.
Другой проблемой может стать ограничение самого оператора. А в некоторых случаях он даже может просить за это дополнительную плату. Базовые станции операторов не все оснащены генераторами, а соответственно также страдают от блекаутов.
Конечно, в городе несложно найти другую вышку сети и подключиться к ней, но таких горожан множество. Поэтому может перебиваться не только интернет, но и сотовая сеть.
Простейшим решением может стать покупка специального усилителя связи, однако его нужно уметь правильно установить. Цена на такие усилители колеблется от 500 до 3000 гривен в среднем.
Рекомендуем загрузить приложение CellTower Locator. Оно поможет определить, где ближайшая к вам вышка сети. Зная это, вы можете направлять устройство туда и таким образом усилить соединение.
Важно! Из-за большого количества абонентов нагрузка на сеть не снизится, поэтому вряд ли вы сможете просматривать фильмы, но для работы этого может быть вполне достаточно.
Как усилить домашний интернет без света (фото: Freepik)
"Если у провайдера нет электроэнергии, то во всех домах, куда он снабжает интернет, несмотря на наличие света, интернета тоже не будет", - рассказывает директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик.
Разрешить проблему для провайдеров может переход с активной технологии на пассивную. Так работает разработка PON.
Некоторые провайдеры уже полностью готовы к отключениям света. Их клиенты могут пользоваться Интернетом даже во время блэкаутов.
Чтобы был интернет без света, нужно:
Раньше мы рассказывали, где установить домашний роутер, чтобы он лучше работал.
А еще читайте, как пользоваться домашним интернетом, если нет света.