Как обеспечить Wi-Fi дома без света: пошаговая инструкция

Раздать интернет по телефону

Этот вариант не требует больших усилий и всегда доступен при наличии, конечно, связи и гигабайтов. Однако обратите внимание, что телефон будет быстро истощаться и греться.

Другой проблемой может стать ограничение самого оператора. А в некоторых случаях он даже может просить за это дополнительную плату. Базовые станции операторов не все оснащены генераторами, а соответственно также страдают от блекаутов.

Конечно, в городе несложно найти другую вышку сети и подключиться к ней, но таких горожан множество. Поэтому может перебиваться не только интернет, но и сотовая сеть.

Как усилить мобильный Интернет?

Простейшим решением может стать покупка специального усилителя связи, однако его нужно уметь правильно установить. Цена на такие усилители колеблется от 500 до 3000 гривен в среднем.

Рекомендуем загрузить приложение CellTower Locator. Оно поможет определить, где ближайшая к вам вышка сети. Зная это, вы можете направлять устройство туда и таким образом усилить соединение.

Важно! Из-за большого количества абонентов нагрузка на сеть не снизится, поэтому вряд ли вы сможете просматривать фильмы, но для работы этого может быть вполне достаточно.

Как усилить домашний интернет без света (фото: Freepik)

А если свет есть, а интернета нет?

"Если у провайдера нет электроэнергии, то во всех домах, куда он снабжает интернет, несмотря на наличие света, интернета тоже не будет", - рассказывает директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик.

Разрешить проблему для провайдеров может переход с активной технологии на пассивную. Так работает разработка PON.

Некоторые провайдеры уже полностью готовы к отключениям света. Их клиенты могут пользоваться Интернетом даже во время блэкаутов.

Чтобы был интернет без света, нужно: