Как зимой быстро высушить постиранные вещи в квартире

Выбор правильного места

Лучше всего сушить белье в нежилых помещениях, таких как коридор, кухня или ванная. Избегайте спальни и гостиной, где вы проводите много времени, чтобы предотвратить накопление влаги.

Для сушки в ванной комнате можно использовать настенные или потолочные сушилки, экономящие место. Если используете переносную сушилку, поместите ее поближе к окну для лучшего проветривания.

Не забывайте регулярно открывать окна, чтобы снизить влажность.

Максимальный отжим в стиральной машине

Выставляйте максимальный режим отжима для белья, который возможен. Например, джинсы, полотенца и постельное белье обычно хорошо переносят высокие обороты.

Нежные ткани лучше отжимать вручную или выбирать специальный режим. После стирки тщательно встряхивайте вещи, чтобы удалить остатки воды.

Сушка вещей в квартире может повысить влажность (фото: Freepik.com)

Проветривание помещения

Открытое окно во время сушки - самый простой способ избежать образования конденсата. Свежий воздух помогает снизить влажность и предотвратить образование плесени.

Если не можете долго держать открытое окно, установите осушитель воздуха. Он эффективно удаляет избыток влаги из воздуха. Регулярное проветривание способствует поддержанию здорового микроклимата.

Использование дополнительных средств

Осушитель воздуха или вентилятор помогут ускорить сушку белья. Вентилятор создает циркуляцию воздуха, что способствует равномерному высыханию тканей.

Также можно использовать специальные сушилки для белья, которые подходят даже для небольших квартир. Для экономии места обратите внимание на складные или настенные модели. Важно следить, чтобы белье не касалось поверхностей, которые могут оставлять запахи.

Сушка белья на морозе

Если у вас есть доступ к балкону или частному двору, воспользуйтесь возможностью сушить вещи на морозе. Холод не только высушивает ткани, но и уничтожает бактерии. Для предотвращения замерзания можно добавить в воду для полоскания немного соли.

Замерзшее белье следует оставить оттаять перед занесением в помещение, чтобы не повредить ткань. Такой метод является безопасным и полезным для плотных материалов.

Сушить вещи на батареях зимой не стоит (фото: Freepik.com)

Избегайте батарей

Сушка вещей на батареях приводит к деформации тканей и значительному повышению влажности. Кроме того, батарея теряет эффективность, поскольку тепло тратится на испарение воды.

Маленькие предметы, например носки или белье, можно сушить на специальных держателях над батареей. Но большие вещи лучше сушить на сушилке или на открытом воздухе. Это поможет сберечь качество тканей.

Контроль влажности

Повышенная влажность в помещении может вызвать проблемы со здоровьем и повреждение стен. Используйте влагомеры для контроля состояния воздуха. Если влажность превышает норму (около 60%), проветривайте помещение или включайте осушитель.

Также можно разместить влагопоглощающие материалы, например силикагель или специальные наполнители. Это простой способ сохранить комфорт и безопасность дома.