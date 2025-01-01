Как удержаться от сообщений бывшему: секреты железной выдержки

Наступил новый год, в тебе уже немалая порция салатов и шампанского, но чего-то явно не хватает? И тебе вдруг захотелось написать бывшему? Стоп! Глубокий вдох, выдох, и попробуй пережить этот порыв, прочитав наши советы. Возможно, они спасут твою гордость и нервы.
Как сдержать себя от написания сообщений бывшим, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Желание написать бывшему - это как желание съесть пятый кусок пиццы: вроде бы ты уже не голодна, и тебе это не нужно, но какая-то часть тебя так настаивает. Но вместо того, чтобы поддаваться этому импульсу, попробуй воспользоваться советами ниже
Вспомни, почему вы разошлись. Если твой мозг мило напоминает только романтические прогулки, где-то там должно быть еще воспоминание о его забытой посуде в мойке или той самой ссоре из-за "я забыл написать".
Начинай стирать все вещи, которые лежали кучей с прошлого года. Или лучше - занимайся спортом. Сделай выпады, планку, и желание написать исчезнет вместе с остатками сил.
"Любимый" превращается в "Не писать даже если очень хочется". Это как личный стоп-сигнал, но для твоих пальцев.
Все подруги в разных частях света нужны именно для таких моментов. Напиши ей все, что хотела сказать бывшему, но подготовься к ответу в стиле "успокойся и не порть себе жизнь".
Не в чат, а в блокнот. Напиши письмо, вылей все эмоции, но не отправляй. Это терапия, и бонус - никаких последствий.
А королевы не пишут первыми. Вообще.
Ранее мы писали о том, как понять, что пришло время прекратить долгосрочные отношения.
А еще рассказывали о том, что должна знать и делать женщина, которая хочет снова начать новые отношения после долгого перерыва.
При написании материала использованы источники: psychologytoday, huffpost, wellandgood.