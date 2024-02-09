Как удержать вес после похудения: важные советы диетолога

Снизить вес может почти каждый человек, но вот удержать его на необходимом уровне гораздо сложнее. Желанные килограммы достаются после тяжелых тренировок и ограничений, а уже через несколько месяцев люди постепенно возвращают себе потерянный вес снова.

Как правильно удерживать вес после похудения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольги Безуглой в Instagram.

Обычно достаточно важна интеграция определенных навыков на регулярной основе, например:

Регулярные физические упражнения: сохранение активного образа жизни критически важно для удержания веса. Это не обязательно должно быть интенсивной тренировкой в спортзале; даже ежедневные прогулки или легкие упражнения могут иметь большое значение.

Здоровое питание: выбор цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой фруктов и овощей, и ограничение употребления переработанных продуктов и сахара может помочь контролировать аппетит и способствовать длительному контролю веса.

Регулярные приемы пищи: пропуск приемов пищи может привести к перееданию позже. Стабильный график питания помогает избежать экстремального голода и контролировать порции.

Достаточный сон: недостаток сна может нарушить гормоны, регулирующие голод, что может привести к увеличению аппетита и весу. Старайтесь спать 7-9 часов в ночь, однако самое важное ваше самочувствие утром!

Количество воды: питье достаточного количества воды может помочь контролировать аппетит и эффективнее сжигать калории.

Отслеживание веса: регулярное взвешивание помогает выявить небольшие изменения в весе, что может дать возможность быстро принять меры для их коррекции.

Стресс-менеджмент: стресс может способствовать набору веса из-за эмоционального переедания. Нахождение эффективных способов управления стрессом, таких как медитация, глубокое дыхание или йога, может помочь избежать этого.

Поддержка и общение: Привлечение друзей или членов семьи в ваш процесс может обеспечить дополнительную поддержку и мотивацию.



"Обычно такой набор инструментов может помочь, но важно понимать, что Вам важно изменить образ жизни и приобрести новые навыки и успех гарантированно", - подчеркивает эксперт.