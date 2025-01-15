Как устанавливать и уважать собственные границы: Фонд Ахметова проведет онлайн-встречу

Приглашаем приемных родителей, опекунов, воспитателей патронатных семей и детских домов семейного типа, а также усыновителей на онлайн-встречу, организованную Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Сиротству - нет!". Будем говорить, как устанавливать и защищать личные границы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Дата и время проведения: 17 января (пятница), 14:00-16:00

Формат: онлайн, на платформе Teams

Спикер: Людмила Проценко, психолог, тренер, региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека в Черкасской области.

Быть родителями или воспитателями - это большая ответственность, которая требует любви и заботы, но и умение сохранять собственный баланс. Личные границы - это не только способ защиты своего физического, эмоционального и психологического пространства, но и основа гармоничных отношений с близкими и окружающим миром.

На мероприятии вы узнаете:

Что такое личные границы;

Виды личных границ;

Личные границы и их роль в здоровых отношениях;

Преимущества и важность построения личных границ;

Последствия нарушения личных границ; Последствия нарушения личных границ;

Не нарушаю ли я границы другого человека;

Отстаивание своих границ: приемы и практики;

Как научить детей защищать свои собственные границы

Во время встречи эксперт расскажет о практических методах создания личных границ, даст советы, как избегать нарушения баланса в профессиональной деятельности и повседневной жизни. Вы получите знания, которые помогут вам лучше понять себя, свои границы и их влияние на окружающих.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Проект "Сиротству - нет!" является частью масштабной программы "Ринат Ахметов - Детям", которая охватила уже более 5 млн детей. Сегодня проект является лидером национального усыновления, благодаря ему более 10 000 детей уже нашли свои семьи.

Благодаря программе "Ринат Ахметов - Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также возможность развиваться и реализовать свои мечты.