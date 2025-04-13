Как спасти волосы после холодов: ищите эти ингредиенты в составе шампуня

После холодов волосы часто становятся тусклыми, сухими и ломкими. Но восстановить их не так сложно, как кажется. Дерматологи советуют обратить внимание не на рекламу, а на состав шампуня: именно некоторые компоненты помогают вернуть волосам блеск, мягкость и силу.
О том, как спасти волосы после холодов в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали технологи бренда White Sprut.
Эта аминокислота является незаменимой для питания волосяных фолликулов. L-аргинин улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, что способствует более активному росту волос. К тому же он укрепляет структуру волоса, делая его более эластичным и менее склонным к ломкости.
Помимо приятного аромата, этот компонент помогает сбалансировать уровень жира на коже головы и тонизирует ее. Благодаря антиоксидантным свойствам грейпфрутовая вода также защищает волосы от воздействия внешних факторов, таких как пыль, ультрафиолет и температурные колебания.
Этот компонент работает как мощный увлажнитель. Он помогает волосам удерживать влагу, делая их гладкими и блестящими. Бетаин также уменьшает раздражение кожи головы, что особенно актуально после зимнего периода.
Это легкое масло, которое не утяжеляет волосы, но эффективно питает их по всей длине. Благодаря большому содержанию витамина E, масло виноградной косточки восстанавливает поврежденную структуру волос и защищает их от пересушивания.
Касторовое масло обеспечивает естественный приятный блеск. Оно также стимулирует рост волос и делает их менее склонными к ломкости.
Владельцам волнистых и вьющихся волос стоит обратить внимание на средства с маслом кокоса. Оно не только глубоко увлажняет, но и защищает волосы во время укладки, создавая барьер от перегрева.
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