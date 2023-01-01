Как справиться с похмельем 1 января: эти способы быстро поставят вас на ноги

Газировка с лимоном

Минеральная вода с лимоном считается универсальным способом от похмелья. Желательно выбирать газированную воду и добавить в нее сок лимона. Именно такое сочетание уменьшает концентрацию ацетальдегида в организме, который приводит к похмелью.

Вода с лимоном ускоряет процессы усвоения, расщепления и выведения алкоголя из организма благодаря пузырькам углекислого газа в минеральной воде. Именно они увеличивают поверхность всасывания жидкости, и она начинает быстрее поступать в кровь.

Чтобы быстрее справиться с похмельем, воды нужно выпить много - от 2 до 4 литров за сутки. Желательно пить по стакану каждый час. Если вас мучает тошнота - пейте маленькими глотками.

Кстати, сочетать такую воду с алкогольными напитками не рекомендуется - это сочетание приведет к быстрому опьянению с тяжелыми последствиями и мучительному похмелью.

Что еще поможет снять симптомы похмелья

Если нет тошноты или вы с ней уже справились - нужно съесть легкий суп, выпить бульон или же - простую кашу. Если тошнота есть - можно принять препарат, который ее снимает.

Кроме минеральной воды с лимоном можно пить чай - с лимоном и имбирем, а также травяной и зеленый.

Головную боль поможет унять любой обезболивающий препарат, а также старинный способ - холодное влажное полотенце на лоб.

Если есть такая возможность - поспите несколько часов и прогуляйтесь на свежем воздухе.

Что делать при похмелье категорически нельзя

Категорически не рекомендуется убирать последствия с помощью новой дозы алкоголя, в том числе и пива - последствия будут еще хуже.

Не стоит пить рассол - он содержит много соли, а она задерживает вывод жидкости из организма. При похмелье очень важно, чтобы вода выходила из организма, а вместе с ней выйдут все токсины.

Также будут вредны сладкие газированные напитки, фруктовые соки и другие напитки, которые содержат сахар или соль.

Нет смысла пить во время похмелья сорбенты - они не помогают выводить токсины из организма.

Что приводит к похмелью

Есть всего четыре фактора, которые могут повлиять на тяжесть похмелья. И порядок употребления спиртного к ним не относится.

Похмелье наступает от сильного обезвоживания, реакции иммунной системы, нарушения обмена веществ и гормонов и количества красителей, ароматизаторов и сахара в алкогольных напитках.