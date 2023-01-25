Маша Кондратенко рассказала, как пережила болезненный разрыв с любимым

Автор вирусного хита "Ванька-Встанька" хочет, чтобы ее услышала каждая украинка, попавшая в похожую ситуацию и понявшая, что ее счастье и спокойствие - в ее руках.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

1. Прервите все общение и вычеркните его из своей жизни

Кондратенко вспомнила, что после расставания с парнем они продолжали иногда списываться и общаться, но сейчас отмечает, что это было "большой ошибкой".

"Когда ты продолжаешь общаться с человеком, то до конца не понимаешь, что происходит, что между вами, и поэтому продолжаешь надеяться, что все может наладиться. Но это иллюзия. Будет только больнее. Снова. Особенно когда ты осознаешь, что для него ваше общение означало совсем не то, что означало для тебя", - говорит певица.

Маша советует - для того, чтобы обезопасить себя, следует вычеркнуть такого человека "из своей жизни сразу".

Певица Маша Кондратенко дала советы, как справиться с депрессией после болезненного разрыва отношений(фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

2. Обращайтесь за помощью и поддержки к семье

В попытках вернуться к себе и выйти из сложного состояния Маша часто ездила к родителям домой, рядом с ними артистке становилось гораздо спокойнее.

"Не полностью, но на какой-то процент родители помогли мне справиться с этим. Поэтому не пренебрегайте помощью близких, цените время, проведенное рядом, и их поддержку. Никто не будет желать вам добра так искренне и самоотверженно", - говорит певица.

Она подчеркивает, что семья является нашим тылом, и в безумном рабочем ритме люди нередко об этом забывают, но жизнь напоминает "иногда сквозь боль".

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

3. Загляните внутрь самой себя

Спасаясь от внутренней боли в этот период Кондратенко часто оставалась наедине.

"Обычно меня окружают люди, много людей - друзья, команда, менеджеры, стилисты, гримеры. Нередко это спасает. Внешний шум заглушает внутренние вопросы, на которые даже слишком не хочется отвечать. Но в моменты особого отчаяния крайне важно прислушаться и поговорить с собой, как бы больно и неприятно ни было. Я ходила в церковь, молилась. Пыталась познакомиться с собой - впервые так близко и честно. Нам часто кажется, что лекарства, панацею можно найти в другом человеке, и на самом деле его следует искать лишь в себе", - говорит певица.

Певица Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

4. Уважайте себя

"На каком бы этапе вы не окончили отношения - не стоит пытаться вылечить или "спасти" партнера. Не стоит бросаться в омут с головой и верить в то, что ваша безумная любовь сейчас сможет магическим образом решить проблемы, которые человек годами носит в своей голове", - отмечает Маша.

Как говорит знаменитость, партнера не изменить и отношения не спасти.

"Ваша задача - сохранить собственное ментальное здоровье и внутреннее спокойствие. Уважайте себя, знайте себе цену, слушайте свою интуицию", - советует она.

Украинская певица, актриса и блогер Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

5. Не будьте слишком доверчивыми и не ставьте в приоритет материальное

"Если он будет пытаться вас вернуть - с большой вероятностью, будет делать это красиво и помпезно, отправляя дорогие подарки или засыпая пафосными словами", - рассказала Кондратенко.

Девушка отмечает, что все материальное - пустое, если в отношениях тебе одиноко и тебя не слышат.

"Не забывайте включать холодное усмотрение и критическое мышление. Если человек "красив" только в своем пафосе - значит ему больше нечего вам дать. А высокопарных слов и даже самых дорогих подарков слишком мало, чтобы купить любовь и доверие. В конце концов все вернется к точке А и будет больно. Берегите себя. Ваша самая большая любовь - впереди", - говорит артистка.

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