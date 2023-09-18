Как внутренним переселенцам подтвердить стаж без документов: инструкция

Еще один способ подтвердить стаж

Согласно постановлению Кабинета министров от 12 августа 1993 года № 637, граждане могут подтвердить свой рабочий стаж при отсутствии документов с помощью показаний не менее двух свидетелей.

В случае с жителями ВТО (временно оккупированных территорий) эта норма будет действовать, если предприятия, учреждения, организации, где они работали, размещаются (или размещались) на ВТО или в районах боевых действий.

"При отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности их получения в связи со стихийным бедствием, авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, знающих заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе колхозе) или в одной системе", - говорится в законе.

Как заручиться свидетельскими показаниями

Свидетелями в такой ситуации могут стать люди, которые:

Знают заявителя по совместной работе на предприятии, в учреждении, организации

Имеют при этом документы о своей работе за время, за которое они подтверждают работу заявителя

Обязательное условие - таких свидетелей должно быть минимум 2 человека. На основании свидетельских показаний Пенсионный фонд имеет право подтвердить стаж работы и назначить пенсию.

Для подтверждения свидетель по возможности должен самостоятельно явиться в территориальный орган ПФУ и предоставить необходимые документы и показания.

Если свидетель проживает в другой области, то территориальный орган ПФУ, где подавал документы заявитель, запросит ту область, где живет свидетель.

Приглашение свидетелю должны быть направлены в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в свое отделение ПФУ.

Если свидетель находится за границей, он отправляет заявление, в котором указывается информация о совместной работе на одном предприятии с заявителем в дипломатическое учреждение. К заявлению необходимо добавить копии документов о своей работе в то время, которое указывает заявитель.

Если свидетель проживает на временно оккупированной территории, приглашение может сделать заявитель. Результаты опроса свидетеля оформляются актом установленного образца. Это акт и заверенные ПФУ копии документов о подтверждении стажа.