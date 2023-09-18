Как внутренним переселенцам подтвердить стаж без документов: инструкция

Украинцам, выехавшим с временно оккупированных территорий или мест, где идут активные боевые действия, бывает сложно собрать необходимый пакет документов для Пенсионного фонда или для работы. Очень сложно подтвердить свой стаж без трудовой книги или без соответствующей записи о стаже работы.

Каким еще способом можно подтвердить стаж ВПЛ и как это сделать, рассказали на сайте Минреинтеграции.

Еще один способ подтвердить стаж

Согласно постановлению Кабинета министров от 12 августа 1993 года № 637, граждане могут подтвердить свой рабочий стаж при отсутствии документов с помощью показаний не менее двух свидетелей.

В случае с жителями ВТО (временно оккупированных территорий) эта норма будет действовать, если предприятия, учреждения, организации, где они работали, размещаются (или размещались) на ВТО или в районах боевых действий.

"При отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности их получения в связи со стихийным бедствием, авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, знающих заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе колхозе) или в одной системе", - говорится в законе.

Как заручиться свидетельскими показаниями

Свидетелями в такой ситуации могут стать люди, которые:

Знают заявителя по совместной работе на предприятии, в учреждении, организации

Имеют при этом документы о своей работе за время, за которое они подтверждают работу заявителя

Обязательное условие - таких свидетелей должно быть минимум 2 человека. На основании свидетельских показаний Пенсионный фонд имеет право подтвердить стаж работы и назначить пенсию.

Для подтверждения свидетель по возможности должен самостоятельно явиться в территориальный орган ПФУ и предоставить необходимые документы и показания.

Если свидетель проживает в другой области, то территориальный орган ПФУ, где подавал документы заявитель, запросит ту область, где живет свидетель.

Приглашение свидетелю должны быть направлены в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в свое отделение ПФУ.

Если свидетель находится за границей, он отправляет заявление, в котором указывается информация о совместной работе на одном предприятии с заявителем в дипломатическое учреждение. К заявлению необходимо добавить копии документов о своей работе в то время, которое указывает заявитель.

Если свидетель проживает на временно оккупированной территории, приглашение может сделать заявитель. Результаты опроса свидетеля оформляются актом установленного образца. Это акт и заверенные ПФУ копии документов о подтверждении стажа.