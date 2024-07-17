Как вместить в чемодан необходимое: советы и лайфхаки для эффективной упаковки

Как паковать вещи компактно

Когда вы определились, какие вещи берете с собой в отпуск, можно начинать процесс упаковки. Важное значение имеет не только то, как сложить вещи компактно, но и в какую часть сумки положить их.

Согласно типу одежды некоторые вещи можно поместить в большую, основную часть чемодана, а другие - в сетчатый отсек на откидной стороне, по гигиеническим соображениям и для надежной фиксации.

Брюки

Откидной отсек - это то место, куда советуют сложить одежду, которая будет основной, например, брюки, верхнюю одежду и пижаму. Кроме этого, штаны можно положить на дно чемодана.

Также, чтобы толстые пояса не были прямо друг на друге, советуют складывать штаны в разных направлениях.

Верхняя одежда

Остальное пространство в откидной стороне чемодана можно использовать, чтобы сложить верхнюю одежду. В то же время эти вещи следует складывать, а не сворачивать в рулоны.

Кто-то выбирает скручивать одежду в "рулет", однако скручивание занимает больше места и может привести к тому, что ваша одежда станет мятой. Так что лучше сложить одежду тонкими слоями - так вы сэкономите место и избежите морщин на ткани.

Нижнее белье

Большинство чемоданов имеют среднюю часть с сетчатым отделением - именно туда следует складывать носки, нижнее белье, бюстгальтеры и другие вещи.

Если вы используете рюкзак или небольшую сумку для путешествия по выходным, вы можете положить носки в обувь. Белье можно упаковать в пакет или плотно сложить на боковую стенку сумки рядом с одеждой.

Обувь

Рекомендуют класть обувь в чемодан на дно, со стороны колесиков. Таким образом, если она запачкается, то песок и грязь попадет только на стенки чемодана, а не на вашу чистую одежду.

Если у вас есть ненужный пакет, сумка для обуви или даже обычная тканевая сумка, вы можете положить в них обувь с грязной подошвой.

Аксессуары

Хранить украшения советуют в специальных сумках или косметичках, разместив их над обувью.

Дорожные органайзеры для украшений - хороший вариант, хотя они могут быть немного громоздкими. Простые полиэтиленовые пакеты могут держать украшения отдельно и аккуратно поместятся в сумку для туалетных принадлежностей.

Большие предметы - например, шляпы и ремни - можно хранить свободно на остальном багаже.

Туалетные принадлежности

Туалетные принадлежности - средства по уходу за кожей, расческу и косметику - советуют положить в пакет и разместить их в верхней части чемодана на основной, более глубокой стороне.

Однако будьте реалистичны по отношению к своим бьюти-процедурам в отпуске. Если вы не планируете делать укладку или полный макияж в отпуске, вы можете отказаться от части вещей, что сэкономит пространство.

Кроме этого, можно выбирать средства, выполняющие двойную функцию, например увлажняющий крем с солнцезащитным фильтром.

Грязная одежда

Не забудьте оставить в чемодане место для грязной одежды, которую лучше всего сложить в более глубокую часть чемодана, когда придет время возвращаться домой из отпуска.

Однако хотя обычно почти вся одежда после отпуска становится грязной, иногда есть несколько вещей, которые все еще остаются чистыми. Впрочем, использование пакетов или сумок помогает держать грязную и чистую одежду в отдельности.