Весь гардероб: как взять в путешествие действительно необходимое из одежды

Независимо от того, это поездка в деревню на несколько дней, или недельный отпуск в другой город, упаковка одежды может превратиться в нервную задачу - а по возвращении выясняется, что некоторые вещи были совершенно не нужны. Однако знание того, сколько на самом деле одежды необходимо для путешествия, сведет к минимуму хаос.

О том, как определить, сколько одежды необходимо брать с собой в путешествие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Martha Stewart .

Как определить, какую одежду брать в поездку

Позвольте вашему путешествию управлять вашими решениями относительно упаковки. Ведь правильная упаковка чемодана начинается еще до того, как вы положите в него любые вещи. Советуют начать с ответа на вопрос о том какого вида путешествие.

Точное определение цели вашего путешествия - отпуск ли это в историческом месте с посещением достопримечательностей, поездка к друзьям в другом городе, или кемпинг - поможет вам решить, какие вещи брать с собой, а также сколько их нужно.

Кроме этого, необходимо учесть, какой будет погода и какие параметры багажа - берете ли вы с собой чемодан, или хотите путешествовать с легким рюкзаком.

К тому же определите, есть ли у вас возможность и место для стирки во время поездки. От этого также зависит количество вещей, которые вам нужно взять с собой.

Сколько одежды брать с собой

Количество вещей, которые вы возьмете с собой, зависит от продолжительности путешествия и климата, но для недельной поездки следующие рекомендации дадут представление о том, что вам понадобится.

Штаны

Трех штанов должно быть достаточно для недельного отпуска. Выбор трех разных по цвету и фактуре брюк гарантирует, что каждый наряд, который вы составите, будет свежим в течение недели.

При выборе штанов для путешествия также учитывайте перепады дневной и ночной температуры - днем вам могут быть нужны шорты, но если вечером станет холодно, вам понадобятся более длинные штаны.

Топы, платья и кофты

Для семидневного путешествия советуют взять примерно четыре топа разного вида. К тому же рекомендуют выбирать вещи, которые можно одевать в несколько слоев или легко переодевать. А если вы едете в более теплый климат, советуют добавить платье.

Так же, если вы собираетесь куда-то в более холодное место, необходимо взять с собой куртку, которая защитит вас от непогоды, а также топы с разной длиной и толщиной рукавов - свитера, блузы на пуговицах и т.д.

Нижнее белье

Нижнее белье - это та часть одежды, которую не советуют брать в небольшом количестве. На семь дней следует положить в чемодан восемь пар нижнего белья, семь пар носков и два бюстгальтера.

Конечно, если вы едете куда-нибудь, где планируете носить преимущественно сандали, носков может понадобиться меньше.

Одежда для сна

Независимо от того, спите ли вы в футболках и спортивных штанах или в полном пижамном комплекте, примерно двух пар пижам будет достаточно для недельного отпуска.

Однако если вы любите каждый вечер переодеваться в свежую пижаму, возможно, вам стоит взять с собой дополнительный комплект одежды, если позволяет место в вашем багаже.

Обувь

Для недельного путешествия советуют взять 2-3 пары обуви, каждая из которых выполняет свою функцию.

К примеру, кроссовки для активных путешествий и прогулок, босоножки или сандалии, которые можно носить на пляже или с повседневной одеждой, и одни красивые сандалии или туфли на каблуке для изысканного наряда - при необходимости.