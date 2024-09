Как определить, что изображение создано с помощью искусственного интеллекта

Проверьте название, описание, раздел комментариев (и теги)

Не все согласны с тем, что необходимо раскрывать использование ИИ при публикации изображений, но для тех, кто все же решит это сделать, эта информация будет либо в названии, либо в описании поста.

Еще одно хорошее место для поиска - раздел комментариев, где автор мог упомянуть об этом. Например, на приведенных изображениях был опубликован полный запрос, используемый для создания произведения искусства, что полезно для всех, кто хочет экспериментировать с различными идеями для запросов к ИИ.

Помимо названия, описания и раздела комментариев, вы также можете перейти на страницу профиля, чтобы поискать подсказки. Такие ключевые слова, как Midjourney или DALL-E, названия двух популярных генераторов искусственного искусства, достаточно, чтобы вы узнали, что изображения, на которые вы смотрите, могут быть сгенерированы ИИ.

Некоторые онлайн-сообщества по искусству, такие как DeviantArt, адаптируются к притоку изображений, сгенерированных ИИ, создавая специальные категории только для искусственного искусства. Просматривая такие сайты, вы также захотите следить за тем, какие теги использовал автор для классификации изображения.

Это распространяется на такие сайты социальных сетей, как Instagram или X (ранее Twitter), где изображение может быть помечено с хэштегом, таким как #AI, #Midjourney, #Dall-E и т. д.

Проверьте название, описание, раздел комментариев (и теги) (фото: MakeUseOf)

Ищите водяной знак

Еще одна важная подсказка для идентификации изображения, сгенерированного ИИ, является водяной знак. DALL-E 2 размещает его на каждом изображении, которое вы загружаете с его сайта, хотя он может быть не сразу очевиден.

На примере изображения ниже, вы можете найти водяной знак в правом нижнем углу картинки, который выглядит как пять квадратов желтого, бирюзового, зеленого, красного и синего цветов. Если вы видите такой знак на изображении, которое вам встречается, то вы можете быть уверены, что оно было создано с использованием ИИ.

Проблема в том, что действительно легко загрузить то же самое изображение без водяного знака, если вы знаете, как это сделать, и это не противоречит политике OpenAI.

Midjourney, с другой стороны, вообще не использует водяные знаки, оставляя пользователям решать, хотят ли они указывать на использование ИИ в своих изображениях.

Водяной знак на изображении (фото: MakeUseOf)

Ищите искажения ИИ в изображении

Вы можете их не заметить сразу, но изображения, сгенерированные ИИ, часто имеют несколько странных визуальных маркеров, которые становятся более очевидными при более внимательном рассмотрении.

На изображении ниже показано несколько собак, сидящих за обеденным столом, но при более близком рассмотрении вы понимаете, что у некоторых собак отсутствуют глаза, а другие лица просто выглядят как размазанная краска.

Эффект похож на импрессионистские картины, которые состоят из коротких мазков краски, передающих суть предмета. Их лучше рассматривать на расстоянии, если вы хотите получить представление о том, что происходит.

То же самое относится и к некоторым произведениям искусства, созданным ИИ. Обычно именно более мелкие детали выдают тот факт, что это изображение, сгенерированное искусственными интеллектом.

У некоторых собак отсутствуют глаза, а лица других собак выглядят просто как пятна краски (фото: MakeUseOf)

Например, посмотрите поближе на сгенерированное ИИ лицо, взятое с сайта This Person Does Not Exist. Замечаете что-нибудь странное? Оно может обмануть почти всех, заставив поверить, что это реальная фотография человека, за исключением отсутствующей части очков и странного способа, которым очки кажутся сливающимися с кожей.

Сгенерированное искусственным интеллектом лицо (фото: MakeUseOf)

Когда речь идет о фотореалистичных изображениях людей, есть еще несколько маркеров ИИ, на которые можно обратить внимание:

Отсутствующие или несоответствующие серьги

Размытый фон, который больше похож на текстуру

Текст на заднем плане неразличим или бессмыслен

Асимметрия лица (смещенные зубы, разные размеры глаз)

Участки фотографии выглядят так, будто они были нарисованы

Предметы, такие как очки или серьги, сливаются с кожей

Руки имеют лишние пальцы или явно выглядят неестественно и нечеловечно

Даже при наблюдении за этими маркерами ИИ иногда невероятно сложно отличить подделку, и вам может потребоваться потратить дополнительное время, чтобы научиться распознавать фейковые медиа.

Используйте детектор изображений на базе искусственного интеллекта

Некоторые люди пользуются возможностью решить проблему идентификации происхождения изображения. По мере того, как мы начинаем больше сомневаться в том, что видим в Интернете, такие компании, как Optic, предлагают удобные веб-инструменты, которые вы можете использовать.

Веб-инструмент AI or Not позволяет вам загрузить изображение и быстро проверить, было ли оно сгенерировано с помощью ИИ. Он утверждает, что способен обнаруживать изображения от крупнейших генераторов искусственного искусства: Midjourney, DALL-E и Stable Diffusion.

Однако воспринимайте это с долей скепсиса, поскольку результаты не являются безошибочными. В некоторых тестах он действительно работал лучше, чем предыдущие инструменты такого рода. Но он также произвел множество неправильных анализов, что делает его ненамного лучше, чем угадывание.

Поскольку результаты ненадежны, лучше использовать этот инструмент в сочетании с другими методами для проверки, является ли изображение сгенерированным ИИ.

Причина упоминания детекторов изображений ИИ, таких как этот, заключается в том, что дальнейшее развитие, вероятно, приведет к созданию приложения, которое будет очень точным в один прекрасный день.

AI or Not позволяет вам загрузить изображение и быстро проверить, было ли оно сгенерировано с помощью ИИ (фото: MakeUseOf)