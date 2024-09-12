8 практических способов использования искусственного интеллекта в повседневной жизни

Искусственный интеллект все больше проникает в нашу повседневную жизнь, предлагая решения, которые раньше казались невозможными. Сегодня ИИ не только упрощает сложные задачи, но и помогает с рутинными делами.

Про практические способы применения ИИ, которые могут сделать вашу повседневную жизнь проще и продуктивнее, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Планирование меню

Если вы пытаетесь снизить расходы на продукты или вам нужно создавать рецепты и списки покупок для конкретных диетических потребностей, вы знаете, что это может отнимать много времени.

ИИ действительно может помочь здесь: вы можете буквально сказать ему о своих диетических ограничениях, предпочтениях в еде и бюджете, и попросить его создать планы питания, чтобы составить списки покупок для вас.

В качестве альтернативы вы можете ввести содержимое своего холодильника в эти инструменты и попросить рецепты, которые вы можете приготовить, не покупая ничего другого.

Вам все равно захочется просмотреть рекомендации один раз, чтобы убедиться, что они действительно имеют смысл и удовлетворяют ваши потребности, но это проще, чем начинать с нуля.

Управление вашим расписанием

Ваши дни менее организованы и более наполнены спешкой? ИИ может помочь. Вы можете дать платформе свой список дел, свое базовое расписание (рабочие часы, встречи, планы на обед и т. д.) и попросить его создать расписание для вашего дня.

Таким образом, вместо того чтобы ломать голову над тем, сколько времени займет каждая задача, машина может сделать это за вас, и вы всегда можете изменить свой запрос с просьбой о большем свободном времени или добавив фоновые задачи для максимальной эффективности.

Обработка простой переписки

Инструменты ИИ, такие как ChatGPT, не всегда можно использовать для написания длинных, основанных на исследованиях документов. Они имеют тенденцию явно лгать и выдумывать источники. Однако они действительно очень хороши в коротких, простых вещах, таких как электронные письма, особенно в шаблонах.

Эти типы сообщений несложно написать и не отнимают много времени, но это также делает их подходящими для ограниченного набора навыков ИИ.

Мозговой штурм

ИИ отлично подходит для того, чтобы просто бросаться предложениями в ответ на подсказку. Будь то идеи, чтобы занять детей, идеи для вечеринок, новые шоу для просмотра или идеи для подарков, ИИ может сэкономить вам время, выгрузив длинный список предложений всего за несколько секунд.

Создайте список вещей для сбора

Если вы собираетесь в путешествие, особенно в место, где вы никогда не были раньше, вы можете предоставить чат-боту ИИ информацию о том, куда вы едете, сколько будете там, и краткий список вероятных мероприятий, и он может создать список вещей для вас, которые нужно собрать.

ИИ не только может помочь выбрать, что вам нужно взять с собой, но он также может предложить вещи для сбора, которые вы могли бы не брать.

Рассчитайте стоимость ремонта

Хотя в Интернете есть множество калькуляторов, которые помогут вам рассчитать, сколько плиток, банок краски или ламината вам нужно, ИИ может быть гораздо более точным и гибким, потому что вы можете ввести все подробности в подсказку, включая все углы и особенности вашего пола или комнаты.

Плюс, он может показать вам свою математику, чтобы вы могли проверить ее в реальности и скорректировать свои подсказки, если что-то выглядит не совсем правильно. Затем он также может помочь вам оценить затраты и создать списки инструментов и материалов, которые вам понадобятся для работы.

Подведите итоги чего-либо

Эпоха быстрого, лаконичного подкаста или видео на YouTube, которое сразу показывало вам то, что вы хотите знать, давно прошла - и наступила эпоха четырехчасового подкаста или видео. Даже если вы смотрите или слушаете что-то на скорости 2X, это все равно много времени.

Чат-бот AI может подытожить его для вас очень эффективно, так что если все, что вы хотите получить из подкаста или видео, это информация, которую он содержит, подайте его ИИ и получите четкое, маркированное резюме в ответ. Временные метки также будут включені, чтобы вы могли перейти к конкретным точкам для прослушивания.

Практика для собеседования

Поиск новой работы может быть нервным (и, казалось бы, бесконечным) опытом в наши дни. Если вам действительно удастся пройти этап собеседования, вы знаете, что вам нужно практиковаться.

Хотя наличие реального, живого человека, задающего вам вопросы, может быть лучшим способом подготовиться, ИИ может вмешаться и очень эффективно помочь вам подготовиться к этим собеседованиям.