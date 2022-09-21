RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как определить группу крови ребенка по родительской и когда бывают "сюрпризы" (таблица)

Коллаж РБК-Украина: Как определить группу крови ребенка по родителям
Автор: Светлана Мащенко

Определить, какая группа крови или их варианты могут быть у ребенка, можно, зная тип крови обоих родителей. Интересно, что бывают и "сюрпризы", когда у ребенка совсем другая группа крови, чем у папы или мамы.

Смотрите ниже в материале Styler , какая группа крови может быть у вашего ребенка.

Наследование по группам крови изучается еще в старшей школе, и называется "законом Менделя".

Итак, чтобы у мужчин не было сомнений в их отцовстве, давайте расставим все точки над "i".

Как наследуется группа крови

  • Если у обоих родителей I группа крови, у ребенка может быть только I группа крови.
  • Если у родителей I и II группа крови, у ребенка может быть I или II группа крови.
  • Если у родителей I и III группа крови, у ребенка может быть I или III группа крови.
  • Если у родителей I и IV группа крови, у ребенка может быть ІІ или ІІІ группа крови.
  • Если у обоих родителей II группа крови, у ребенка может быть I или II группа крови.
  • Если у родителей II и III группа крови, у ребенка может быть I, II, III или IV группа крови.
  • Если у родителей II и IV группа крови, у ребенка может быть II, III или IV группа крови.
  • Если у обоих родителей ІІІ группа крови, у ребенка может быть І или ІІІ группа крови.
  • Если у родителей III и IV группа крови, у ребенка может быть II, III или IV группа крови.
  • Если у обоих родителей IV группа крови, у ребенка может быть ІІ, ІІІ или IV группа крови.

Как определить, какой резус-фактор может быть у ребенка?

Женщины и мужчины всего мира являются преимущественно носителями положительного резуса: Rh+. Резус Rh- есть только у 15% жителей планеты.

Резус Rh- у ребенка может быть 100%-но только тогда, когда у обоих родителей Rh-. Во всех других комбинациях может быть любой резус (с разным процентным соотношением).

Ранее ученым удалось открыть группу крови долгожителей .

Также мы писали о верных признаках, что у вас может быть генетическое заболевание.

Читайте РБК-Украина в Google News
генетикаГруппа крови