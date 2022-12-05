Как вывести воск свечи от одежды: самые надежные и простые способы

Основные способы вывести пятна из одежды

с помощью пара;

с использованием нагретого утюга;

холодным способом (с пакетом со льдом или морозильной камерой);

использование средств бытовой химии.

Для материалов, не боящихся высокой температуры

Важно! Обратите внимание! Если вы заметили, как капля от свечи попала на одежду, удалите ее с помощью бумажной салфетки, пока воск еще не мягкий. Не растирайте по ткани, а мягким движением снимите верхний слой парафина. После этого можно удалять остатки.

Для удаления пятна понадобится белая бумага или салфетки, а также утюг.

Если воск уже затвердел, осторожно снимите верхний слой ножом или другим острым предметом.

Помните ткань в месте образования пятна. Остывший парафин очень хрупок, поэтому его большая часть осыплется. Положите загрязненную вещь на гладильную доску пятном вверх.

На пятно и под него положите по салфетке или куску бумажного полотенца (нецветного).

Включите утюг на минимальную мощность, а функцию отпаривания отключите.

Прогладьте салфетку утюгом. Воск из ткани начнет растапливаться, вытекать из ткани и постепенно впитываться в бумажную салфетку.

Такую процедуру нужно повторить несколько раз, меняя салфетки.

Чтобы полностью избавиться от пятна, вам необходимо провести такую процедуру несколько раз, постоянно подкладывая чистую салфетку. Через несколько минут следов от парафина не останется.

Важно! Такая чистка не подходит для деликатных тканей.

Свечи могут оставлять стойкие пятна (фото: freepik)

"Холодная" очистка

С помощью такого способа можно легко очистить пятна из воска из куртки или кожаных вещей.

Поместите вещь в морозильную камеру на несколько часов. Парафин должен затвердеть и превратиться в камень.

Затем нужно потереть его руками, чтобы он раскрошился полностью. А после этого отстирать жирное пятно, которое останется обычным способом.

При помощи пара

С помощью такого способа можно избавиться от воска из такого деликатного материала, как замша.

Для этого достаточно воды в любой емкости довести до кипения и подержать вещь над паром. Если вы считаете такой способ рискованным, используйте включенный фен.

Средства бытовой химии и другие растворители

Если вы запачкали такую нежную ткань, как бархат, вам понадобится растворитель. Например, спирт или скипидар.

Смочите кусочек ткани в спирте и зафиксируйте на пятне минут на 20. После этого остатки парафина из ткани можно убрать во время стирки с обычным стиральным порошком или хозяйственным мылом.

Нашатырным спиртом можно вывести пятна из шифона. Разбавьте 0,5 чайной ложки спирта в 1 литре воды и протрите этим раствором нужное место.

С шерстяными и шелковыми материалами поможет два метода.

В первом случае нужно заморозить ткань и очистить воск. После чего потереть пятно средством для мытья посуды до образования пены, затем оставить на несколько часов. После постирайте изделие в стиральной машине, выбрав нужный режим стирки.

Во втором способе следует подержать вещь несколько минут под струей очень горячей воды. Следите за тем, чтобы вода проходила через пятно, а не просто стекала.

С джинсов пятно можно удалять и горячим, и холодным методом.

Самое простое – замочить джинсы в очень горячей воде с добавлением стирального порошка не менее, чем на полчаса. После можно стирать их в обычном режиме в стиральной машине или вручную.

Самые сложные пятна – цветные

Пятна от таких свечей оставляют не только жирный, но и цветной след. Утюгом пользоваться в этом случае нельзя.

Единственный выход – "заморозить" пятно, затем тщательно потереть так, чтобы не осталось ни одного кусочка парафина.

Далее пятно следует обработать растворителем, замочив вещь в нем на несколько часов. После достаточно постирать изделие с хорошим порошком в стиральной машине.

Если после этого краска отстирается, может остаться жирное пятно. Тогда поможет средство для мытья посуды или горячий утюг.

Если же краска останется, к сожалению, ваша вещь – безнадежно испорчена.