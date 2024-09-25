Как вывести пятна от кофе с одежды: 9 действенных способов

Предварительная обработка одежды с пятном

С точки зрения химии процесс выведения пятен от кофе заключается в разведении и растворении коричневых кофейных танинов в воде и их вымывании из ткани. Со свежими пятнами от кофе это сделать относительно легко - достаточно простого полоскания. Для устаревших пятен обычно достаточно мягкого растворителя.

То, как быстро начать выводить пятна, будет влиять на результат. Начните с самого простого решения: промывание холодной водой. Если это не сработало, перейдите к чистящим средствам.

Чтобы убедиться, что средство не изменит цвет одежды, проверьте действие небольшого количества раствора на небольшом участке ткани.

Также всегда проверяйте загрязненный участок перед тем, как бросать ткань в сушилку - тепло закрепляйте жидкости в волокнах ткани и выводить такое пятно гораздо сложнее.

Как вывести пятно от кофе

Кроме специальных растворителей и пятновыводителей, избавиться от следов кофе могут помочь распространенные продукты.

Уксус

Для этого способа следует смешать одинаковые части уксуса и воды. Для большей эффективности рекомендуют добавить несколько столовых ложек стирального порошка.

Сначала проверьте смесь на незаметном участке одежды, а затем, если паста не удаляет краску из ткани, стирайте смесь в пятно старой зубной щеткой. После этого прополощите одежду.

Сода

Для выведения пятен от кофе с одежды иногда рекомендуется использовать пасту из воды и пищевой соды. Обратите внимание, что пищевая сода является абразивным веществом, поэтому она может повредить ткань, когда вы будете втирать ее в пятно.

Моющее средство

Моющее средство может легко справиться со многими пятнами. Смешайте раствор с 1 л едва теплой воды, полчайной ложки средства для мытья посуды и 1 столовой ложки белого уксуса.

Замочите ткань в смеси на 15 минут. Затем тщательно прополощите ткань под теплой, не горячей водой. Проверьте ткань на наличие оставшихся пятен; в некоторых случаях для устранения пятна может быть достаточно простого замачивания и полоскания.

Детская присыпка

Детская присыпка может помочь уменьшить количество пятен на одежде. Нанесите его на пятно от кофе и оставьте на несколько минут, затем осторожно удалите тряпкой.

Лимонный сок

Попробуйте лимонный сок. Смешайте в миске 473 мл воды комнатной температуры и 59 мл лимонного сока. Лучше всего подойдет свежевыжатый лимонный сок.

Сначала нужно впитать как можно больше кофе с помощью салфетки, а затем нанести средство на 15-20 минут. После этого изделие следует промыть в воде комнатной температуры.

Зубная паста

Нанесение белой зубной пасты на пятно от кофе может действовать как пилинг, и он удалит пятно из ткани. Но используйте белую зубную пасту без красителей.

Крем для бритья

Попробуйте использовать крем для бритья для выведения пятна от кофе с одежды - для этого вотрите крем для бритья в пятно от кофе. Затем смойте его и постирайте одежду - она должна растворить пятно так же как и мыло.

Соль

Соль является поглотительным материалом, поэтому обильное нанесение соли на пятно от кофе и дайте ей время впитать жидкость - это отличный первый шаг в выведении пятна от кофе.

Перекись водорода

Абсолютно белая одежда выдерживает действие перекиси водорода, поэтому ее можно использовать для выведения стойких пятен от кофе - только убедитесь, что не используете ее на цветной одежде, поскольку перекись может повлечь за собой изменение цвета.

Поскольку это химическое вещество может вызвать раздражение кожи, наденьте резиновые перчатки. Нанесите небольшое количество перекиси водорода прямо на пятно и оставьте на 5 минут.

Промокните ткань бумажным полотенцем, а затем аккуратно потрите чистой влажной тряпкой, чтобы удалить пятно. После удаления пятна от кофе, смойте перекись водорода холодной водой.