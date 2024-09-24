Как отклеить жвачку от одежды: 10 простых способов

Вступить в липкую жвачку - неприятно, но еще хуже - запачкать жевательной резинкой одежду. Но есть способы почистить одежду от липкой массы.

Предварительная подготовка одежды

Удаляя жвачку с одежды, оторвите как можно больше жвачки и предварительно протестируйте любой химический раствор или термическую обработку на шве или другом участке, который не будет виден во время ношения одежды.

Избегайте использования методов удаления с использованием веществ, таких как лак для волос, которые могут окрасить или повредить ткань.

После удаления всей жвачки с помощью одной из нижеприведенных стратегий предварительно обработайте участок спреем для выведения пятен или обильно нанесите на него кухонное или хозяйственное мыло перед стиркой. Не кладите изделие в сушильную машину, пока не убедитесь, что жвачка полностью удалена.

Способы отклеить жвачку из одежды

Нанести средство для мытья посуды

Средство для мытья посуды эффективно расщепляет жирные пятна и может помочь удалить жвачку с одежды. Просто нанесите несколько капель на жевательную резинку и потрите липкую массу старой зубной щеткой в течение минуты.

Затем осторожно соскребите жвачку ножом. Чтобы удалить остатки средства для мытья посуды, выберите одежду, как обычно.

Погладить через картон

Положите одежду на картон так, чтобы резинка оказалась между тканью и картоном. Прогладьте загрязненный участок на среднем температурном режиме утюга, чтобы приклеить жвачку к картону. Тогда ее можно будет удалить с ткани.

Заморозить

Чтобы удалить жвачку с одежды, можно попробовать заморозить и соскоблить тупым ножом или скребком для краски. Помещать одежду в морозильную камеру не обязательно - достаточно положить пакет со льдом на жевательную резинку примерно на 20 минут.

Старайтесь соскоблить жвачку как можно быстрее после замораживания. После того как она оттает, ее будет трудно удалить снова.

Отпарить

Удалить жвачку из ткани можно с помощью пара. Удерживайте участок одежды над носиком чайника с кипятком или воспользуйтесь ручным отпаривателем. Пара размягчит жвачку, что позволит легко удалить ее скребком или зубной щеткой.

Подержать в горячей воде

Положите предмет одежды в кастрюлю или ванночку с горячей водой. Пока одежда погружена в воду, соскребите жвачку зубной щеткой, ножом для масла или шпателем.

Смочить уксусом

Кислота в уксусе размягчит жвачку и поможет отклеить ее от ткани. Сначала налейте дистиллированный белый уксус в посуду, подходящую для микроволновки, и нагрейте его в микроволновке. Окуните зубную щетку в теплую жидкость и вотрите ее в жевательную резинку.

Намазать зубной пастой

Сначала соскребите жвачку, насколько это возможно, кредитной картой или тупым лезвием ножа. Затем нанесите на жевательную резинку немного обыкновенной белой зубной пасты и подождите, пока масса высохнет. Когда зубная паста затвердеет, она облегчит вам задачу соскоблить оставшуюся жвачку.

Протереть спиртом

Удалить жвачку с одежды можно с помощью спирта. Ватной палочкой нанесите спирт на жевательную резинку и подождите примерно минуту. Затем снимите жвачку с помощью полоски скотча или соскребите ее ножом.

Нанести WD-40

WD-40 поможет ослабить жвачку, чтобы ее было легче соскоблить. Распылите немного WD-40 на загрязненный участок одежды, а затем сотрите жвачку щеткой. Вам понадобится лишь небольшое количество средства - тонкий слой, достаточный, чтобы покрыть пятно.

Затем энергично потрите пятно тряпкой, чтобы удалить жвачку. После этого постирайте одежду, как обычно, чтобы удалить весь WD-40.

Намазать арахисовым маслом

Нанесите небольшое количество арахисового масла на жвачку. Оставьте на несколько минут, чтобы жиры и масла, содержащиеся в арахисовом масле, сделали жвачку менее липкой. Затем соскребите жвачку и арахисовое масло тупым ножом.