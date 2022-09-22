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Как вывести любое пятно из пуховика средствами, что всегда под рукой

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Четверг 22 сентября 2022 20:25
Как вывести любое пятно из пуховика средствами, что всегда под рукой Как избавиться от пятен на пуховике (flickr.com)
Автор: Татьяна Самарук

Пуховик - универсальный и практичный предмет гардероба. Он спасает от мороза и пронзительного ветра. Однако на нем могут возникать сложные пятна.

Что поможет вывести любые пятна - читайте ниже.

Чтобы эффективно убрать пятна из пуховика без стирки, любой моющий раствор предварительно необходимо протестировать на небольшом участке вещи.

Малозаметные пятна

Нанесите несколько капель моющего средства на тряпочку и протрите загрязнение. Затем возьмите чистую влажную тряпочку, вытрите пятно и высушите.

Жирные пятна

Надо разогреть пятно на пару и нанести немного бензина на тряпку и протереть загрязнение. Затем посыпьте следы содой или порошковым мелом, оставьте на 1-2 минуты и вытряхните пуховик.

Универсальное средство

Если время позволяет, а характер пятен остается неизвестным, то можно приготовить пятновыводитель самостоятельно. Для этого смешайте с водой немного нашатырного спирта и добавьте моющее средство.

Все нужно тщательно перемешать до образования густой пены и обработать загрязненные участки ткани.

Стеклоочиститель

Средство для мытья окон нанесите на загрязнение. Остатки пятна протрите сухой губкой или салфеткой.

Пятна и разводы после стирки

Часто на пуховике возникают пятна после стирки. Из-за некачественного полоскания и неправильной сушки на вещах возникают желтые пятна и разводы.

В таком случае следует постирать вещь еще раз, используя программу для бережной стирки с добавлением специального моющего средства для пуховиков, включив режим суперполоскания.

Убрать небольшие разводы из пуховика можно с помощью мягкой ткани, смоченной в теплой воде.

Верхняя одежда светлых оттенков требует особого ухода. Если выправив светлый пуховик, вы обнаружили на нем желтые пятна, запустите повторную стирку водой низкой температуры и хорошо прополощите.

Однако если это не помогло, то белый пуховик от желтых пятен спасет перекись водорода. Им необходимо смочить ватный диск и потереть желтизну, после чего прополоскать и правильно просушить.

Кровь

Такое сложное пятно поможет удалить перекись водорода. Вещество нанести на загрязненный участок. Все нужно оставить на 10 минут и постирать.

Ранее мы сообщали, как избавиться от пятен от суперклея на одежде и обуви.

Также мы писали о способах, которые удалят любые пятна на стенах.

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