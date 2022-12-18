Как вырастить мандариновое дерево из косточки: посадить можно просто в горшок

Вырастить мандариновое дерево и получить с него свой собственный урожая спелых фруктов можно самостоятельно. Дерево вырастет буквально из нескольких косточек и посадить его можно в обычном горшке.

Как собрать семена для мандаринового дерева

Посадить мандариновое дерево можно самостоятельно - в теплице или в обычном домашнем горшке для растений. Вам нужно взять косточки от сочного и сладкого мандарина и выложить их на бумажное полотенце, чтобы они просохли.

Рекомендуется сажать мандарин весной или в начале лета. Поэтому косточки нужно высушить и сохранить в герметичном контейнере.

Как посадить мандариновое дерево

Семена можно посадить в небольшой горшок на глубину 10 сантиметров - по одной косточке в горшок. Почва должна быть влажная. А потом семена нужно поливать специальным раствором на основе водорослей, чтобы стимулировать рост.

Посадить мандариновое дерево можно и зимой, если у вас есть возможность держать горшок в тепле - в квартире или теплице.

Поместите горшок в теплое место в теплице или сделайте ящик из пенопласта, который можно будет накрыть листом стекла или пластика - горшок установите внутрь. Этот ящик должен находится в хорошо освещенном месте. Но при этом солнечные лучи не должны прямо падать на ваш горшок.

Как поливать мандарин

Почва у мандаринового дерева должна быть влажной, поэтому не забывайте поливать и сбрызгивать водой. Избегайте излишней влаги - земля должна быть влажная, а не мокрая. Используйте лейку. Первые побеги появятся через 7-10 дней.

Если вы хотите иметь хороший рост, то нужно поливать семена жидкими удобрениями каждые две недели в теплую погоду. Берегите побеги от солнечного света.

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Как пересаживать мандарин

Вы можете переместить побеги дерева в более крупную тару, если рассада достигла 10-15 см в высоту. Контейнер или горшок, а также место в теплице нужно выбирать с учетом пространства - там должны поместиться все корни вашего дерева.

Когда дерево вырастет и станет давать мандарины

Выращивать мандарины не составляет особой сложности, но для получения первого урожая вам придется набраться терпения - первые плоды вы сможете собрать только через 2-3 года. А набрать хотя бы корзину плодов - только через 4 года.