Как выгладить рубашку быстро и идеально: полезный лайфхак

Поможет маленькая хитрость

Главная ошибка состоит в том, что начинают гладить из самой большой части рубашки, которая прилегает к туловищу. Выбор очевиден, потому что выглаживать ее совсем несложно.

Однако когда вы перейдете к другим деталям, рискуете просто смять ровную ткань. И тогда глажение становится бесконечным.

Перед глажкой убедитесь, что рубашка чистая, без внешних дефектов. Будет хорошо, если она будет влагой. Следите за тем, чтобы она не была мокрой, а именно влажной. Иначе утюг прилипнет к ткани и прожжет ее.

Чтобы быстро выгладить рубашку, соблюдайте следующую последовательность:

сначала гладьте манжеты и воротник

затем переходите к рукавам

после этого погладьте плечи

настал черед части туловища

завершающим этапом является спина

Дополнительные советы

Гладить рубашки нужно с лицевой стороны, если только одежда не темного цвета и не украшена вышивкой. Если рубашку из темной ткани погладить с лицевой стороны, она будет блестеть от оставленных утюгом полос.

Если рубашку нужно гладить, не выворачивая наизнанку, делайте это осторожно, легонько касаясь утюгом.

Также важно следить за температурным режимом, установленным на утюге. Хлопковые рубашки требуют крепкого давления утюга, пара и 150-градусной температуры.

Если в хлопок добавить полиэстер, то такие изделия выдерживают 110 градусов. И много пара при глажке не нужно.

Режим глажки льняных рубашек похож на уход за хлопковой тканью: сильное давление и много пара, но температура 210-230 градусов.