Как выкурить 10 сигарет: ученые объяснили, почему одиночество убивает нашу жизнь

Самое длинное исследование

Опыт ученых проводился очень долго - на протяжении целых 85 лет. Исследователи изучали причины физического и психического благополучия пациентов.

В 1938 году для эксперимента пригласили 724 студента второго курса Гарвардского колледжа, а также молодых парней и девушек из Бостона. Наблюдение за всеми добровольцами продолжалось очень много лет - с юности до глубокой старости.

Ученых интересовало, почему некоторые люди даже в 80 лет ощущают себя здоровыми и счастливыми, а некоторые уже в 60 лет чувствуют себя глубокими стариками. В общей сложности к эксперименту привлекли несколько тысяч добровольцев, в том числе 1300 детей и внуков первых участников.

Что удалось выяснить ученым

В рамках исследования ученые отслеживали в течении жизни всех участников из первого поколения - от подросткового возраста до глубокой старости. Когда добровольцам исполнилось 80 лет, у ученых были все данные об их психическом и физическом здоровье.

И проанализировав все данные, они пришли к выводу, что ни уровень холестерина, ни кровяное давление не имеет столь огромного значения, как удовлетворенность отношениями, особенно браком. Именно этот фактор был предвестником счастливой и здоровой жизни.

"Сначала мы не поверили: как качество отношений может повысить или понизить вероятность того, что вы заболеете ишемической болезнью сердца, диабетом 2-го типа или артритом? Может это случайность. Затем другие исследовательские группы начали находить то же самое", - рассказал директор Гарвардского исследования Роберт Уолдингер.

На получение результатов у ученых ушло около 10 лет и сейчас они уверены, что межличностные связи и качество этих связей очень сильно влияют на здоровье, а также на счастье.

"Если вы одиноки и чувствуете стресс и одиночество, это часть того, что разрушает ваше здоровье. Вот почему мы считаем, что одиночество так же опасно для здоровья, как выкуривание полпачки сигарет в день или ожирение", - подчеркнул Уолдингер.

Почему отношения имеют такое значение

Дело в том, что стрессам подвержены практически все люди. Почти каждый день происходит что-то, что вызывает стресс и тело переходит в режим борьбы или бега. Когда это происходит, учащается сердцебиение, повышается кровяное давление, человек потеет и это нормально, так как тело готовится к встрече с трудностями.

Когда проблема устранена, то человек хочет, чтобы тело снова вернулось к равновесию.

"Например, если в течение дня у меня происходит что-то расстраивающее, и я размышляю об этом, я иду домой и разговариваю с женой или другом, и этот человек умеет слушать, я буквально чувствую, как мое тело успокаивается и расслабляется. Но если у вас нет таких людей, а у многих нет таких людей, то тело остается в состоянии низкого уровня борьбы, а значит у него более высокий уровень циркулирующих гормонов стресса и более высокий уровень воспаления. И эти вещи способны постепенно изнашивать многие системы организмы", - пояснил ученый.

Также он добавил, что кроме близких и доверительных отношений, в жизни каждого человека должно быть еще несколько значимых факторов. Например, работа, которая приносит удовольствие, так как нелюбимая работа тоже приводит к болезням.

А вот богатство не увеличивает благосостояние. По данным ученых, как только уровень дохода доходит до потолка удовлетворения основных и базовых потребностей, уровень счастья от денег начинает тормозиться.

Точно также действуют и достижения - ни звание профессора в Гарварде, ни получение Нобелевской премии - не делают человека счастливее. Работа, которая приносит достижения, более важна и делает нас счастливыми.

"В нашем исследовании мы видим, что всем нужны хотя бы одни прочные отношения, кто-то, на кого, по их мнению, они могут рассчитывать в трудную минуту", - резюмировал Уолдингер.