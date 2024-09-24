Как использовать Windows Terminal и почему он может упростить вашу работу за компьютером

Если вам за 30 лет, вы можете помнить, как приходилось запускать приложения и игры на компьютере, вводя текстовые команды, а не указывая и щелкая. Современные методы гораздо проще, но старые все еще доступны - и они все еще полезны для множества задач.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Для начала Windows сохранил утилиту командной строки в качестве напоминания о своих корнях MS-DOS. Позже к ней присоединилась PowerShell (Command Prompt с дополнительными возможностями), а в последних версиях Windows 11 командная строка и PowerShell теперь объединены в одном инструменте под названием Windows Terminal.
Windows Terminal поддерживает все оригинальные инструкции командной строки, и вы можете запустить его из меню "Пуск". Это просто:
shutdown -s -t 600
Конечно, выключить компьютер через меню "Пуск" несложно, но терминал дает вам несколько дополнительных опций, например, отложенное выключение. Команда выше задает выключение ("/s"), а не перезагрузку, через время ("/t") в 600 секунд. Просто отрегулируйте время по мере необходимости.
Другой удобный вариант - "shutdown -r -o" (без кавычек), который перезапускает ваш компьютер и запускает меню "Дополнительные параметры запуска" - очень полезно для устранения неполадок. Просто введите "shutdown" самостоятельно, чтобы увидеть другие флаги, которые вы можете использовать.
tree
Введите "tree" и нажмите "Enter", чтобы увидеть визуальное представление папок и подпапок на вашей системе - очень полезно для того, чтобы увидеть, как организован ваш диск Windows.
Вы можете включить путь к диску и папке (например, "C:\Programs\"), чтобы сфокусировать список на определенной области диска и использовать флаг "/f", чтобы увидеть список файлов, а также папок.
ipconfig /flushdns
Команда "ipconfig" часто применятеся для устранения сетевых проблем. Используйте ее самостоятельно, и вы увидите текущий IP-адрес вашего маршрутизатора, но добавьте флаг "/flushdns", и соединения между вашим компьютером и посещаемыми вами веб-сайтами будут сброшены (через DNS-сервер), что может помочь, если веб-сайты не загружаются должным образом.
Вы также можете использовать "ipconfig /release", а затем "ipconfig /renew", чтобы получить новый IP-адрес для своего компьютера - это может потенциально решить проблемы подключения между вашим устройством Windows и вашим маршрутизатором или Интернетом.
systeminfo
Классическая команда "systeminfo" расскажет вам практически все, что вы только можете захотеть узнать о своей системе, и даже больше: она расскажет про версию Windows 11 и модель процессора, количество установленной оперативной памяти и хранилища.
Команда также владеет информацией про про все активные сетевые подключения, которые в настоящее время обнаружены, и даже то, сколько времени потребовалось вашему ПК для загрузки в последний раз.
chkdsk
Команда "chkdsk" давно уже стала любимой командой ИТ-специалистов, и вы увидите ее во многих руководствах по устранению неполадок. По сути, она проверяет ваш системный диск на наличие ошибок и может исправить некоторые из самых фундаментальных из них. Например, если у вас возникли проблемы с доступом к файлам и папкам или загрузкой вашего ПК, "chkdsk" может помочь.
Есть много флагов, которые вы можете использовать с ним. Сама по себе команда просто ищет ошибки, но добавьте пробел и "/r" в конце, и утилита попытается исправить эти ошибки, одновременно восстанавливая все данные, которые она может. Используйте "chkdsk /?", чтобы увидеть другие параметры.
tasklist
Команда "tasklist" предоставляет вам более или менее ту же информацию, что и диспетчер задач, показывая вам, какие приложения оказывают наибольшее давление на вашу систему. Используя номера идентификаторов процессов (или PID), которые он показывает, вы можете принудительно завершить приложения с помощью "taskkill /pid /f", что может быть полезно для проблемного программного обеспечения.
powercfg/a
Это еще один классический запрос командной строки, которая с флагом "/a" вернет все состояния сна, поддерживаемые вашим компьютером (например, гибернацию и быстрый запуск). Вы также можете получить подробный отчет о батарее через "powercfg /batteryreport" - который сохраняется в папке по умолчанию для текущей учетной записи пользователя.
Копайте глубже, и там будет больше: "powercfg /devicequery s1_supported" перечисляет все устройства, подключенные к вашей системе, которые могут разбудить ее из режима ожидания. Измените этот "s1", если вам нужно проанализировать другое состояние ожидания - коды будут перечислены при запуске исходной команды "powercfg /a".
sfc/scannow
Как и многие другие запросы командной строки, этот действительно полезен, когда дело доходит до устранения неполадок. Он проверяет целостность ключевых файлов операционной системы и применяет исправления при необходимости.
Если вы замечаете ошибки и сбои во всей Windows 11, это один из первых шагов, которые рекомендуют многие руководства по устранению неполадок.
netstat
Еще одно простое слово, которое скрывает множество полезных диагностических утилит: используйте "netstat" самостоятельно, и он расскажет вам о всех устройствах, к которым подключен ваш компьютер, от принтеров до интеллектуальных динамиков (используйте Ctrl+C, если вы захотите, чтобы он остановился).
Как и многие другие команды, вы можете изменить действие множеством способов (используйте "netstat/?" для получения полного списка). Например, вы можете использовать "netstat-b", чтобы увидеть, какие приложения в настоящее время взаимодействуют с Интернетом, что может помочь выявить программы, которые более активны в Интернете, чем должны быть.
Читайте также, как Microsoft Copilot изменит ваш опыт работы с Windows.
А еще мы писали, что Windows 11 стала популярнее Windows 10 среди определенной группы пользователей.