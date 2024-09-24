Как использовать Windows Terminal и почему он может упростить вашу работу за компьютером

Для начала Windows сохранил утилиту командной строки в качестве напоминания о своих корнях MS-DOS. Позже к ней присоединилась PowerShell (Command Prompt с дополнительными возможностями), а в последних версиях Windows 11 командная строка и PowerShell теперь объединены в одном инструменте под названием Windows Terminal.

Windows Terminal поддерживает все оригинальные инструкции командной строки, и вы можете запустить его из меню "Пуск". Это просто:

Найдите "Terminal"

Щелкните правой кнопкой мыши на значок программы и выберите "Запустить от имени администратора", чтобы убедиться, что все функции доступны для вас

Теперь, когда вы открыли Windows Terminal, вот некоторые из команд, которые могут быть вам полезны. Чтобы использовать их, введите показанный текст, а затем нажмите "Enter"

Выключайте компьютер через определенное время

shutdown -s -t 600

Конечно, выключить компьютер через меню "Пуск" несложно, но терминал дает вам несколько дополнительных опций, например, отложенное выключение. Команда выше задает выключение ("/s"), а не перезагрузку, через время ("/t") в 600 секунд. Просто отрегулируйте время по мере необходимости.

Другой удобный вариант - "shutdown -r -o" (без кавычек), который перезапускает ваш компьютер и запускает меню "Дополнительные параметры запуска" - очень полезно для устранения неполадок. Просто введите "shutdown" самостоятельно, чтобы увидеть другие флаги, которые вы можете использовать.

Посмотрите визуализацию ваших папок

tree

Введите "tree" и нажмите "Enter", чтобы увидеть визуальное представление папок и подпапок на вашей системе - очень полезно для того, чтобы увидеть, как организован ваш диск Windows.

Вы можете включить путь к диску и папке (например, "C:\Programs\"), чтобы сфокусировать список на определенной области диска и использовать флаг "/f", чтобы увидеть список файлов, а также папок.

Устранение неполадок сети

ipconfig /flushdns

Команда "ipconfig" часто применятеся для устранения сетевых проблем. Используйте ее самостоятельно, и вы увидите текущий IP-адрес вашего маршрутизатора, но добавьте флаг "/flushdns", и соединения между вашим компьютером и посещаемыми вами веб-сайтами будут сброшены (через DNS-сервер), что может помочь, если веб-сайты не загружаются должным образом.

Вы также можете использовать "ipconfig /release", а затем "ipconfig /renew", чтобы получить новый IP-адрес для своего компьютера - это может потенциально решить проблемы подключения между вашим устройством Windows и вашим маршрутизатором или Интернетом.

Получите больше информации о вашей системе

systeminfo

Классическая команда "systeminfo" расскажет вам практически все, что вы только можете захотеть узнать о своей системе, и даже больше: она расскажет про версию Windows 11 и модель процессора, количество установленной оперативной памяти и хранилища.

Команда также владеет информацией про про все активные сетевые подключения, которые в настоящее время обнаружены, и даже то, сколько времени потребовалось вашему ПК для загрузки в последний раз.

Проверьте диск Windows 11 на наличие ошибок

chkdsk

Команда "chkdsk" давно уже стала любимой командой ИТ-специалистов, и вы увидите ее во многих руководствах по устранению неполадок. По сути, она проверяет ваш системный диск на наличие ошибок и может исправить некоторые из самых фундаментальных из них. Например, если у вас возникли проблемы с доступом к файлам и папкам или загрузкой вашего ПК, "chkdsk" может помочь.

Есть много флагов, которые вы можете использовать с ним. Сама по себе команда просто ищет ошибки, но добавьте пробел и "/r" в конце, и утилита попытается исправить эти ошибки, одновременно восстанавливая все данные, которые она может. Используйте "chkdsk /?", чтобы увидеть другие параметры.

Посмотрите запущенные задачи

tasklist

Команда "tasklist" предоставляет вам более или менее ту же информацию, что и диспетчер задач, показывая вам, какие приложения оказывают наибольшее давление на вашу систему. Используя номера идентификаторов процессов (или PID), которые он показывает, вы можете принудительно завершить приложения с помощью "taskkill /pid /f", что может быть полезно для проблемного программного обеспечения.

Анализируйте энергетические состояния вашего компьютера

powercfg/a

Это еще один классический запрос командной строки, которая с флагом "/a" вернет все состояния сна, поддерживаемые вашим компьютером (например, гибернацию и быстрый запуск). Вы также можете получить подробный отчет о батарее через "powercfg /batteryreport" - который сохраняется в папке по умолчанию для текущей учетной записи пользователя.

Копайте глубже, и там будет больше: "powercfg /devicequery s1_supported" перечисляет все устройства, подключенные к вашей системе, которые могут разбудить ее из режима ожидания. Измените этот "s1", если вам нужно проанализировать другое состояние ожидания - коды будут перечислены при запуске исходной команды "powercfg /a".

Проверьте целостность системы Windows 11

sfc/scannow

Как и многие другие запросы командной строки, этот действительно полезен, когда дело доходит до устранения неполадок. Он проверяет целостность ключевых файлов операционной системы и применяет исправления при необходимости.

Если вы замечаете ошибки и сбои во всей Windows 11, это один из первых шагов, которые рекомендуют многие руководства по устранению неполадок.

Получите расширенную информацию о сетях

netstat

Еще одно простое слово, которое скрывает множество полезных диагностических утилит: используйте "netstat" самостоятельно, и он расскажет вам о всех устройствах, к которым подключен ваш компьютер, от принтеров до интеллектуальных динамиков (используйте Ctrl+C, если вы захотите, чтобы он остановился).

Как и многие другие команды, вы можете изменить действие множеством способов (используйте "netstat/?" для получения полного списка). Например, вы можете использовать "netstat-b", чтобы увидеть, какие приложения в настоящее время взаимодействуют с Интернетом, что может помочь выявить программы, которые более активны в Интернете, чем должны быть.