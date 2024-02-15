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Как использовать карты Google, даже если у вас нет доступа к Интернету

Четверг 15 февраля 2024 20:30
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Как использовать карты Google, даже если у вас нет доступа к Интернету Можно ли использовать Google Maps офлайн (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google Maps представляет собой один из наиболее полезных и распространенных инструментов для навигации. Однако, что делать, если вы находитесь в местности с нестабильным или отсутствующим интернет-соединением? Не всегда можно полагаться на мобильные данные или Wi-Fi, особенно когда требуется найти путь в незнакомом месте.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт HT Tech, который специализируется на мобильных телефонах, смартфонах и ноутбуках, рассказывает, как можно использовать приложение Google Maps, если доступ к интернету отсутствует.

Что нужно сделать

Чтобы использовать Google Maps без Интернета, вам необходимо иметь в наличии сохраненные карты. Для этого вам нужно включить функцию автоматического сохранения карт в приложении Google Maps на вашем мобильном устройстве:

  • Откройте приложение Google Maps на вашем устройстве
  • Нажмите на три горизонтальные линии в верхнем левом углу экрана, чтобы открыть боковое меню
  • Выберите "Настройки", а затем "Офлайн-карты"
  • В этом разделе вы можете выбрать зону, которую хотите сохранить. Вы можете скачать карты по стране, региону или городу
  • Нажмите кнопку "Загрузить", если вы выбрали зону, которую хотите сохранить

Как использовать карты Google, даже если у вас нет доступа к ИнтернетуКак использовать Google Maps без интернета (gif: Google Blog)

Карты могут занимать достаточно много места на вашем устройстве, поэтому убедитесь, что у вас хватает свободного места на приборе. Кроме того, загрузка карт может занять некоторое время, поэтому сделайте это заранее.

Напомним, что Google вносит изменения в Gmail, которые могут многим не понравиться.

А еще мы писали, что для украинцев снова доступна важная функция на картах Google.

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