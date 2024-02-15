Как использовать карты Google, даже если у вас нет доступа к Интернету

Google Maps представляет собой один из наиболее полезных и распространенных инструментов для навигации. Однако, что делать, если вы находитесь в местности с нестабильным или отсутствующим интернет-соединением? Не всегда можно полагаться на мобильные данные или Wi-Fi, особенно когда требуется найти путь в незнакомом месте.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт HT Tech , который специализируется на мобильных телефонах, смартфонах и ноутбуках, рассказывает, как можно использовать приложение Google Maps, если доступ к интернету отсутствует.

Что нужно сделать

Чтобы использовать Google Maps без Интернета, вам необходимо иметь в наличии сохраненные карты. Для этого вам нужно включить функцию автоматического сохранения карт в приложении Google Maps на вашем мобильном устройстве:

Откройте приложение Google Maps на вашем устройстве

Нажмите на три горизонтальные линии в верхнем левом углу экрана, чтобы открыть боковое меню

Выберите "Настройки", а затем "Офлайн-карты"

В этом разделе вы можете выбрать зону, которую хотите сохранить. Вы можете скачать карты по стране, региону или городу

Нажмите кнопку "Загрузить", если вы выбрали зону, которую хотите сохранить

Как использовать Google Maps без интернета (gif: Google Blog)

Карты могут занимать достаточно много места на вашем устройстве, поэтому убедитесь, что у вас хватает свободного места на приборе. Кроме того, загрузка карт может занять некоторое время, поэтому сделайте это заранее.