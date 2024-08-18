Как с возрастом менялся Ален Делон. От работы колбасником до секс-символа

Ален Делон сводил с ума женщин по всему миру. Его обожали и им грезили. Молодежь, вероятно, слышала от старших выражения по типу "он красив, как Ален Делон".

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как менялся актер с течением времени и каким он был в молодости.

Маленький Ален появился на свет 8 ноября 1935 года. Полное его имя - Ален Фабьен Морис Марсель Делон. Родители мальчика разошлись, когда ему было всего 3 года, и после этого он жил с матерью и отчимом.

В детстве он был непоседливым ребенком, и его неоднократно исключали из школ. В 15 лет устроился работать в колбасный цех, где работал до того, как попал в парашютно-десантные войска. Во время службы ему пришлось оказаться на войне.

Ален Делон в детстве (фото: скриншот с видео)

После завершения контракта отправился в Париж, чтобы попытать удачу в кинематографе. Однако, ему часто отказывали, объясняя это тем, что он "слишком красив".

Однако молодой человек был настойчивым и целеустремленным, чтобы просто так сдаться. В 1957 году он дебютировал в фильме "Когда вмешивается женщина".

Но по-настоящему известным его сделал фильм «На ярком солнце», который вышел в 1960 году.

Алену Делону 27 лет (фото: Кинориум)

В 60-е годы Ален Делон принимал участие во множестве проектов, включая комедийные фильмы, получившие высокую оценку критиков. Это десятилетие стало вершиной его карьеры.

Алену Делону 39 лет (фото: Кинориум)

Официально он был женат только один раз, и этот брак длился около четырех лет. В нем родился сын Энтони.

Алену Делону 49 лет (фото: Кинориум)

За несколько лет до свадьбы у актера родился внебрачный ребенок, которого он упорно отказывался признавать.

Во втором, неофициальном браке, у мужчины родилась дочь. Этот союз оказался крепче, и пара прожила вместе около 15 лет.

Алену Делону 60 лет (фото: Кинориум)

Актер дважды претендовал на премию Оскар, но так и не удостоился этой награды.

Он был одним из самых богатых людей в Европе. Обладал несколькими киностудиями и авиакомпанией, а также производил товары под своим брендом, включая парфюмерию.

Алену Делону 71 год (фото: Кинориум)

Алену Делону 80 лет (фото: Кинориум)