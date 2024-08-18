Як з віком змінювався Ален Делон. Від роботи ковбасником до секс-символа

Ален Делон зводив з розуму жінок по всьому світу. Його обожнювали і ним марили. Молодь, ймовірно, чула від старших вирази на кшталт "він красивий, як Ален Делон".

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, як змінювався актор із плином часу та яким він був у молодості.

Маленький Ален з'явився на світ 8 листопада 1935 року. Повне його ім'я - Ален Фаб'єн Моріс Марсель Делон. Батьки хлопчика розійшлися, коли йому було лише 3 роки, і після цього він жив з матір'ю і вітчимом.

У дитинстві він був непосидючою дитиною, і його неодноразово виключали зі шкіл. У 15 років влаштувався працювати в ковбасний цех, де працював до того, як потрапив у парашутно-десантні війська. Під час служби йому довелося опинитися на війні.

Ален Делон у дитинстві (фото: скріншот з відео)

Після завершення контракту вирушив до Парижа, щоб спробувати удачу в кінематографі. Однак, йому часто відмовляли, пояснюючи це тим, що він "занадто гарний".

Однак молодий чоловік був наполегливим і цілеспрямованим, щоб просто так здатися. У 1957 році він дебютував у фільмі "Коли втручається жінка".

Але по-справжньому відомим його зробив фільм "На яскравому сонці", який вийшов 1960 року.

Алену Делону 27 років (фото: Кіноріум)

У 60-ті роки Ален Делон брав участь у безлічі проєктів, включно з комедійними фільмами, які отримали високу оцінку критиків. Це десятиліття стало вершиною його кар'єри.

Алену Делону 39 років (фото: Кіноріум)

Офіційно він був одружений тільки один раз, і цей шлюб тривав близько чотирьох років. У ньому народився син Ентоні.

Алену Делону 49 років (фото: Кіноріум)

За кілька років до весілля в актора народилася позашлюбна дитина, яку він вперто відмовлявся визнавати.

У другому, неофіційному шлюбі, у чоловіка народилася дочка. Цей союз виявився міцнішим, і пара прожила разом близько 15 років.

Алену Делону 60 років (фото: Кіноріум)

Актор двічі претендував на премію "Оскар", але так і не удостоївся цієї нагороди.

Він був одним із найзаможніших людей у Європі. Володів кількома кіностудіями та авіакомпанією, а також виробляв товари під своїм брендом, включно з парфумерією.

Алену Делону 71 рік (фото: Кіноріум)

Алену Делону 80 років (фото: Кіноріум)