Как не воспитать "маменькиного сыночка": 10 советов матерям

Каждую маму волнует вопрос, как вырастить из сына настоящего мужчину, а не "маменькиного сыночка". Кто-то считает, что нужно проявлять больше жесткости и жесткости, а кто-то наоборот - что ребенок должен расти в любви матери. Но на самом деле нужны несколько другие вещи.
Как правильно воспитывать сына, рассказала магистр психологии, психотерапевт и сексолог Наталья Гарина для РБК-Украина (проект Styler).
Если вы заметили, что сын часто обращается к вам за помощью даже в мелочах, измените подход к воспитанию своего сына, чтобы вырастить самостоятельного и уверенного мужчину.
Учите самостоятельности с раннего возраста
Поощряйте складывать игрушки, мастерить и убирать. Учите завязывать шнуровки и защелкивать пуговицы. У детей в 5 лет уже есть хорошая моторика, чтобы делать это.
Поддерживайте инициативу
Пусть сын помогает вам и хвалите за любые попытки.
Не решайте все проблемы за ребенка
Вместо того чтобы бежать в школу и наказывать обидчиков, подскажите сыну как самостоятельно улаживать конфликты со сверстниками.
Развивайте ответственность
Пусть у сына будет круг обязанностей, которые он выполняет регулярно и самостоятельно - выносит мусор, чистит обувь, выгуливает собаку.
Устанавливайте правила и границы
Мягко, но уверенно дисциплинируйте ребенка - соблюдайте режим дня, ограничьте время за компьютером и сами будьте примером такого поведения.
Привлекайте к принятию решений
Советуйтесь с сыном по семейным и бытовым вопросам - как провести выходные, какую мебель выбрать в квартиру, что приготовить.
Показывайте пример
Пустые наставления не действуют на детей, они влетают в одно ухо и вылетают из другого, сколько бы вы ни повторяли. Будьте сами примером самостоятельности и уверенности, это самый лучший урок.
Развивайте навыки общения
Играйте в игры на коммуникацию и поощряйте ребенка размышлять и общаться.
Не будьте чрезмерно опекающими
Позвольте ребенку совершать ошибки и учиться на них.
Поддерживайте независимость
Пусть сын сам решает какие секции посещать, с кем дружить, как распоряжаться карманными деньгами.
Самостоятельный и уверенный сын - это лучший подарок родителям и его собственной будущей семье.
Не бойтесь отпускать контроль, доверяйте своему ребенку и вы будете не только лучшими родителями, но и настоящими друзьями
"Однажды мой 12-летний сын пригласил в гости одноклассника. Я накрыла стол и пригласила детей пообедать. Но мальчик не решался и сказал "я не знаю, я должен спросить маму". Мальчик часто приходил к нам в гости, я спрашивала или любит он рыбалку и хотел бы поехать с нами, а он всегда отвечал "я не знаю, я должен спросить маму", - рассказала Наталья Гарина.
Она заметила, что со стороны может показаться, что это хорошо воспитанный и вежливый ребенок, что мама должна контролировать ребенка и все делает правильно.
"Но нет. Ребенок должен знать ответ на вопрос, что он любит и хочет, не спрашивая об этом взрослых, думать и решать самостоятельно. Конечно, это не значит, что можно все, но ребенок должен чувствовать собственную автономность - что одеть, как провести время, делиться игрушками или нет и какие кружки посещать. Чтобы сын вырос самостоятельным и мужественным мужчиной, не воспитывайте маменькиного сыночка", - подчеркивает психотерапевт.
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