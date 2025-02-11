Как выглядят самые модные джинсы: Лилия Ребрик показала стильный "лук" на весну 2025

Бежевые джинсы - один из самых ярких трендов 2025 года, который сочетает в себе элегантность, универсальность и стиль. Такие брюки становятся отличной альтернативой классическим синим и черным вариантам, добавляя в образ свежести и легкости.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram Лилии Ребрик рассказывает, как носить бежевые джинсы весной 2025 года.

Почему бежевые джинсы - must-have в 2025 году

Универсальность

Бежевый цвет - это базовый и нейтральный оттенок, который легко сочетать с различными цветами и фактурами. Он идеально подойдет как для повседневных образов, так и для более элегантных стилей. Бежевые джинсы можно носить с яркими футболками, свитерами, жакетами и даже с более строгими блузами.

Тренды на натуральные и теплые оттенки

В 2025 году продолжается тренд на природные, теплые и землистые тона. Бежевые джинсы гармонично вписываются в эту концепцию, создавая стильные, но спокойные образы. Они идеально подходят для весны и осени, подчеркивая мягкость и уют.

Современный стиль

Бежевые джинсы можно носить как в классическом, так и в более свободном, уличном стиле. Модные дизайнеры предлагают различные фасоны - от прямых и зауженных до более широких и свободных моделей.

Сочетание с другими трендами

Бежевые джинсы отлично сочетаются с другими трендами, такими как спортивные элементы, кэжуал и минимализм. Вы можете носить их с объемными свитерами, кожаными куртками, а также с более строгими пиджаками, создавая стильные образы на каждый день.

Практичность и удобство

Как и другие джинсы, бежевые модели удобны и практичны, что делает их отличным выбором для повседневной носки. К тому же бежевый цвет не так маркий, как белый, но при этом сохраняет свежесть и легкость в образе.



Лилия Ребрик показала трендовую модель джинсов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Как бежевые джинсы носит Лилия Ребрик

Звезда украинских фильмов и ТВ выбрала широкие джинсы красивого оттенка кэмел. Их она подвернула снизу - это модный прием, который демонстрируют блогеры в 2025 году, чтобы сделать образ еще более стильным.



Ребрик продемонстрировала, как носить бежевые джинсы (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Широкие брюки из денима Ребрик дополнила свитером молочного оттенка с буквой А посередине. Его она заправила в джинсы, сделав небольшой напуск.



Лилия Ребрик в стильном образе (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Завершить образ телеведущая решила коротким пуховиком в самом трендовом оттенке - коричневом. Отличительная особенность верхней одежды - необычный принт с эффектом состаренной, выцветшей ткани.



Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также для повседневного образа Ребрик выбрала удобную обувь - бежевые угги на небольшом каблуке. А завершала весь лук сумка кросс-боди необычной формы в виде сердца.



Лилия Ребрик показала тренды 2025 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)