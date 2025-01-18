Как носить джинсы скинни в 2025 году: модные блогеры показали тренды
Узкие джинсы или, как их еще называют, джинсы скинни остаются популярными уже не одно десятилетие, благодаря их способности подчеркнуть фигуру и сочетаться с любым стилем. Это модель джинсов имеет облегающие штанины, которые плотно садятся по всей длине - от бедер до щиколоток. А в 2025 году такие джинсы снова возвращаются в тренды.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать такую модель, если вы хотите выглядеть элегантно.
Несмотря на то, что в моде широкие и прямые модели, джинсы скинни остаются незаменимыми для создания базовых образов. В 2025 году они прекрасно сочетаются с трендовыми вещами, такими как объемные шубы, укороченные топы, вязаные жилеты и массивные аксессуары.
С чем носить джинсы скинни в 2025 году
Пиджак
Джинсы скинни и пиджак - это универсальный дуэт, который подходит для множества ситуаций: от деловых встреч в стиле smart casual до вечерних прогулок. Их сочетание создает баланс между строгостью и расслабленностью, а правильно подобранные детали помогут сделать образ модным и современным.
Выбирайте классику: бежево-коричневый пиджак и темно-синие или черные джинсы скинни. В теплое время года дополните лук балетками, а осенью или зимой - грубыми ботинками на массивной подошве и на шнуровке.
Вариант с пиджаком (фото: instagram.com/hannahlewisstylist)
Полосатый свитер
Полоска добавляет динамики и изысканности в наряд, а джинсы скинни создают элегантный и стройный силуэт. Подберите классический черно-белый или бело-синий полосатый свитер - идеальную пару для синих или черных джинсов скинни. Добавьте белые кеды или лоферы для завершения образа.
В прохладное время года комбинируйте полосатый свитер с длинным пальто, кожаной курткой или пуховиком. Добавьте шарф, шапку или объемную сумку для уютного, но стильного образа.
Варианты с теплым свитером (фото: instagram.com/anoukyve)
Белая футболка
Сочетание джинсов скинни и белой футболки - это универсальный и стильный наряд, который может быть как самостоятельным образом, так и базой для создания более сложных сочетаний. Эта пара работает всегда: от расслабленных прогулок до вечерних встреч с друзьями.
В 2025 году в тренде минимализм. Для повседневного образа сочетайте классические синие джинсы скинни и белую футболку прямого кроя. Добавьте белые кеды, лоферы или сандалии в зависимости от времени года, чтобы сохранить легкость и простоту.
Белая футболка и скинни-джинсы (фото: instagram.com/tylynnnguyen)
Гольф-водолазка
В холодное время года беспроигрышным является сочетание джинсов скинни и гольфа-водолазки. Этот образ может выглядеть строго, уютно или модно в зависимости от выбора аксессуаров, верхней одежды и обуви.
Черная, серая, белая или бежевая водолазка в сочетании с джинсами скинни - универсальный выбор. Добавьте туфли на каблуке или лоферы, а также тренч или классическое пальто для создания образа в стиле smart casual.
Лук с гольфом и джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Hannah Lewis, Anouk Yve, TyLynn, Sylvie Mus.