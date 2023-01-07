Как будет выглядеть обновленный реабилитационный центр во Львове. Первые фото

Львовские архитекторы представили проект обновленного реабилитационного центра в Брюховичах. Он предусматривает реконструкцию уже существующего здания, но при этом сохранится рекреационная зона. Центр предназначен для реабилитации людей после коронавируса.
Об этом сообщает портал Львовского городского совета.
Лучший проект выбрали жюри Всеукраинского открытого архитектурного конкурса. Участники предлагали решение о реконструкции уже существующего здания, архитектурный образ которого носит особый характер в ансамбле с исторической виллой.
При оценке проекта важным было общее образное решение и технологически-планировочная организация реабилитационного центра, решение о термомодернизации и энергообеспечения объекта, а также обустройство территории.
По единогласному решению жюри, победителем конкурса стала команда львовских архитекторов - Проектная мастерская Беляевых. Второе место занял киевский проект.
"Проект-победитель предлагает наиболее тактичное и деликатное развитие ценного медицинского комплекса в Брюховичах. При этом архитекторы глубоко изучили и применили опыт строительства ведущих реабилитационных заведений мира. Надстраивая и пристраивая отдельные объемы здания, удалось коренным образом трансформировать технологию существующей структуры, рационализовав все сочетания и убрав коллизии", - заявил глава жюри конкурса, главный архитектор Львова Антон Коломейцев.
Также отмечается, что с урбанистической точки зрения полностью сохранится рекреационная зона с юга и функциональная ось доступа с севера.
Так будет выглядеть обновленный центр (фото: визуализация победившего проекта)
"В проекте сочетается экологичность с технологичностью, уют с медицинской функциональностью. А архитектурный палимпсест разных эпох приобретает черты вневременности", - добавляет архитектор.
Решение о реконструкции помещения отделения по ул. Ивасюка, 74 в Брюховичах приняли еще летом 2021 года.
Так будет выглядеть обновленный центр (фото: визуализация победившего проекта)
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