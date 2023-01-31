Как выглядеть изысканно без помощи стилиста: эксперт раскрыла 10 секретов

Как выглядеть изысканно без помощи стилиста

"Если у вас пока нет желания или возможности обратиться к стилисту, а выглядеть уместно и стильно хочется уже, то имею для вас несколько полезных советов", - рассказывает эксперт.

Грицан советует соблюдать следующие принципы в выборе одежды.

Выбирайте свободные, прямого кроя или слегка оверсай вещи (без офисных жакетов и джегинсов).

Следите, чтобы на одежде было минимум фурнитуры (молний, застежек, нашивок, кнопок и т. д.).

Предпочитайте "чистые" цвета (голубому, а не зелено-синему, красному, а не розово-винному).

Не носите неряшливую одежду, обувь, украшения (с затяжками, дырками, ободранной краской, поврежденной фурнитурой и тп).

Наносите легкий, естественный макияж или вообще не используйте косметику.

Не пережимайте и не обтягивайте объёмные зоны в фигуре (ни ремнем, ни посадкой вещей, ни малым размером).

Обращайте внимание на склад (даже если покупаете на секонде, в приоритете: кожа, плотный деним, твид, шерсть, шелк, кашемир).

Используйте принцип - лучше не добавить, чем переборщить (касается аксессуаров, принтов, цветов).

Если вещи не из одного комплекта, не пытайтесь попасть в тон при сочетании в образе (аналогично с цветами сумки и обуви или шарфа и шапки). Выбирайте совершенно другой цвет или же более светлый/темный оттенок.

Когда не уверены в конкретной вещи - не покупайте/не одевайте. Иначе всегда подсознательно не будете чувствовать себя на все 100%, будет дискомфорт и отсутствие желания одевать эту вещь куда-нибудь еще раз.